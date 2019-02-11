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懷特執教東京綠茵J2首戰　2月24日對決町田澤維亞

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▲▼ 東亞盃,香港主帥懷特 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲懷特 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者張克銘／綜合報導

英國教練懷特(Gary White)在去年經歷台灣與香港的執教，2019年他執教J2東京綠茵，首戰將是在2月24日面對町田澤維亞。

懷特在離開台灣之後，9月接任香港總教練，先在國際友誼賽0比1不敵泰國，1比1戰平印尼，但接下來在東亞盃資格賽第二輪率領香港拿出驚奇表現。不只2比1中華男足、5比1大勝蒙古，更0比0踢平朝鮮，率領香港晉級2019年東亞盃決賽圈，聲勢高漲。

但2018年12月懷特宣布辭去香港男足總教練一職，上任不到三個月就結束在香港的日子，目前有傳聞將會前往日本俱樂部執教，而懷特也發布聲明表示：「我是因為個人因素離開。」

之後東京綠茵公布懷特將成為新任總教練，懷特上任後立刻帶球隊前往沖繩訓練，並在自己的IG上不斷PO有關訓練的訊息，持續傳遞正面態度給予這支球隊。

J2賽程公佈，懷特所屬的東京綠茵前2場都是客場作戰，分別是2月24日對決町田澤維亞，3月3日面對愛媛FC，3月9日主場對上金澤薩維根。

東京綠茵曾在1993、1994年奪下J聯盟冠軍，不過2009年開始在J2作戰，已經連續10個球季都在J2，2018球季排名第6名，懷特的到來也是要帶領這支球隊衝上J1。
 

關鍵字： 懷特gary white東京綠茵
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