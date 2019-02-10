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台灣運動職業化接不了地氣　學生運動還是主流

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▲松山高中奪下106學年度HBL男子組冠軍。（圖／記者魏立信攝）

▲HBL近幾年人氣高漲。（圖／資料照）

記者張克銘／綜合報導

台灣在近幾年不斷高喊各項運動職業化的口號，不過就以目前的情況來看，要將運動職業化難度還真是不小，第一考量到企業，第二則是是否球員、教練都準備好了，此外台灣競技運動都是以學生為主力，對於職業化來說是一大阻礙。

要想職業化，企業的支持絕對是關鍵，中華職棒喊了那麼多年的第5隊，終於在2019年才聽到味全龍復活的消息，就可知道企業想要來養球隊的難度，畢竟要職業化所需要的大筆金額，許多企業還是吃不消的，更何況台灣目前很少人會相信把運動變成一項事業，更遑論是要用來賺錢。

▲▼ WSBL國泰電信 。（圖／籃協）

▲WSBL本季多了行銷團隊幫忙。（圖／籃協）

台灣的教練與球員是否準備好面臨職業化了，首先要談的就是球員的水準，就舉足球來說，台灣基層球員數少，足球又是需要相當多人的運動，水準差距過大，對於觀眾或是比賽的品質都會大打折扣，同樣的問題在教練身上也適用，職業化的比賽就是要好看，就是一場秀，若教練的調度還是依然故我，比賽內容也不會太好。

影響最大的一點就是台灣競技運動大多都是學生為主，學生與職業的界線至今仍是模糊不清，而且既然是職業化，若都是學生球員，所謂的職業化也就只是空談，加上HBL這幾年的火熱程度居然是高過於半職業化的SBL，此外如企排、女壘聯賽、台甲聯賽雖然是以聯賽為名，但大多球員都還是學生為主，要過渡到職業化仍有一定難度。

▲SBL裕隆呂政儒。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL人氣本季依然低迷。（圖／記者杜奕君攝）

目前台灣唯一的職業運動就是中華職棒，同時棒球也是全台最多人參與的運動，目前正積極催生台灣籃球再次職業化的立委高志鵬(現SBL委員會召集人)，先前致詞表態本季SBL是最後1季，不過以本季SBL觀眾、話題性的慘澹程度，要直接衝上職業化可能挑戰還不少。
 

關鍵字： 職業化學生運動
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