台灣運動行銷沒跟上世界趨勢　賽事娛樂化不足

▲2017世大運在台灣造成風潮。（圖／記者周宸亘攝）

記者張克銘／綜合報導

2018年對於全球的運動迷來說是一趟視覺饗宴，因為光在2018年包括世足賽、雅加達亞運，都是全球性質的大比賽，也可看出世界對於運動行銷上的變化，而台灣自從經歷了2017世大運後，賽事運動行銷究竟有沒有進步？

就以運動行銷來看，關鍵字就是娛樂化，2018年看到許多運動賽事都與明星藝人、網紅、Youtuber做結合，就這一點而言在2017世大運是相當成功的，但2018年台灣各單項協會的賽事中，少見有這樣結合，當然一方面也是有預算上的考量，但無論如何主事者也必須要試圖去嘗試。

▲Lamigo近幾年行銷相當成功。（圖／記者季相儒攝）

若再從節目來看，大陸則將體育娛樂化做得相當徹底，如「這就是灌籃」的節目，請來周杰倫、林書豪等人，偶爾的魔王還請來中國男籃成員易建聯，這就是把體育娛樂化的一個例子，在現今要抓住人們的目光已經很難，娛樂化是最快速能夠讓人們接觸的手法。

目前台灣運動行銷娛樂化最徹底的莫過於中華職棒的Lamigo，這幾年Lamigo不斷推陳出新，球場當演唱會，各式各樣的活動都讓Lamigo製造出不小話題，也難怪Lamigo成為目前中華職棒4隊中最受歡迎的球隊，關鍵就是Lamigo懂得如何去娛樂球迷。

▲SBL整體行銷仍須加油。（圖／籃協提供）

準備在下個球季職業化的SBL，本季可說是邊做邊走，從開季無中場活動無啦啦隊的情況下，到球季進行中才加入，更不用說最基本的官網數據維護不佳，球員照片部分，不少球員目前仍是處於「無大頭照」狀況，朔造不出如當時像林志傑這種明星，娛樂化程度相當不足。

也許會有人表示，賽事過度娛樂化反而是影響選手，但舉最近的南韓、日本來看，日韓選手上綜藝節目的次數相當頻繁，若有發現南韓、日本參賽大型賽會，也是常常與明星結合的。而且台灣選手長期處在能見度不足的情況，可能大家連名字都記不住，只有在奧運、亞運等大型比賽才知道台灣有這些選手在努力，一方面也反映出台灣政府、民眾對於體育的漠視。

