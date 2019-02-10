中職／桃猿第7輪的奇蹟　黃子鵬分享選秀當天趣事

▲Lamigo桃猿黃子鵬。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

大學畢業後選擇在業餘磨練一年，黃子鵬2017年投入中職選秀，在第7輪被Lamigo桃猿挑中，回想選秀當天，黃子鵬笑說，自己仍在荷蘭打港口盃，準備對古巴先發，前4輪都沒念到自己名字時，心裡還有些慌張，「後來只希望有人選我就好，拜託選我就好，不奢求幾輪了。」

跟隨中華代表隊出征荷蘭港口盃，黃子鵬先發對戰古巴，在牛棚熱身結束後走進休息室，發現每個人透過手機直播在關注選秀，「那時自己心裡沒差，結果進去每個人都在看，他們比我還緊張，想說前3輪都還沒念到我。」

黃子鵬希望在前4輪被選中，卻遲遲沒有叫到自己的名字，「輪次不重要了，只希望有人選就好。」眼看比賽即將開始，投手教練終於出來報喜，「他向我比了個7，我也鬆了一口氣。」黃子鵬笑說：「進職棒已經是阿彌陀佛，接著就是按照自己的目標開始拚了。」這一場對古巴先發，他也繳出5局僅失1分責失的好投。

去年面對職棒首個完整球季，黃子鵬扛下牛棚重任，累計52場共54.1局，防禦率2.48，為猿隊投手群最佳。

回顧上一季表現，他也相當感謝教練團給予機會：「一軍教練、二軍教練都幫助我很多，給予我許多想法，不斷補強我的不卒之處，今年我也會持續加強自己的球質和球威。」

對於黃子鵬今年的定位，桃猿有些傷腦筋，認為他中繼、先發都能有很好的表現，對此黃子鵬強調，自己先求機會：「剛進來沒多久，先有機會很重要，也希望不管是在哪一位置，都能夠盡力為球隊貢獻。」

▲黃子鵬。（圖／記者王真魚攝）