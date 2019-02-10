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中職／家人一路相挺陪伴　黃鈞聲衝出受傷低谷

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中信兄弟黃鈞聲。（圖／中信兄弟提供）
▲黃鈞聲。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟捕手黃鈞聲三級棒球時期一路看似平順，但進入職棒後2次重大受傷開刀，也讓黃鈞聲這幾年職棒生涯有所起伏。

國小從棒球名校崇學少棒隊展開棒球之路，黃鈞聲2000年曾經代表中華隊參加小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，獲得世界冠軍，後來進入民德國中青少棒隊，2005年入選IBA世界青少棒錦標賽國手，國中畢業又進到傳統學校南英商工青棒隊，成為南英商工主戰捕手，看似一路順遂，沒想到2007年亞洲青棒錦標賽的國手資格，後來卻因為骨折而臨時退出。

回憶起這段過往，黃鈞聲表示，記得當年高三亞青賽集訓時，分成兩隊比賽，意外被觸身球打到手掌，一開始覺得沒有很嚴重，想說已經慢慢消腫，沒有特別去在意，但大概經過半個月開始恢復練習，發現揮棒不能出力，接起球來手也會不舒服，再去檢查竟然發現是骨折，只好退出比賽，現在還是會有點遺憾。

除了高中那次骨折，黃鈞聲表示，2013年春訓練球過程不小心右膝半月軟骨撕裂傷，2016年鉤狀骨斷裂，這2次開刀對自己來說打擊蠻大，很無奈兩次受傷剛好都是狀況正好的時候，但復健當下時時刻刻鼓勵自己，趕快好起來，快點回到球隊，好在有老婆與小孩陪伴，才能走出低潮。

黃鈞聲表示，受傷很多人都會遇到，該面對孩是要面對，只能把自己練得更強壯，職棒每天都有不同的挑戰，去年季後參加台日交流賽，在現場看到甲斐拓也與森友栽，尤其是看到森友栽在失去重心狀況下，一樣能把球傳得又快又準，令人十分驚嘆，能與日本國家隊交手，確實是很難得的機會，也看到很多東西，此外，從最早紐約洋基隊波沙達（Jorge Posada）、聖路易紅雀隊莫里納（Yadier Molina），再到堪薩斯皇家隊裴瑞茲（Salvador Perez），平常也會觀察不同捕手的優點，希望能對自身有所幫助。

▲▼中職73場Lamigo VS 中信兄弟,黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝）
▲黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝） 

關鍵字： 中信兄弟黃鈞聲
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