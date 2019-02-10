世界12強分組本周宣布　冠軍獎盃同場亮相



▲中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／綜合報導

關係著2020東京奧運參賽門票，2019世界12強棒球賽11月2日開打，世界棒壘總會（WBSC）將於台灣時間2月14日在墨西哥舉辦記者會，正式宣布12強預賽分組。

根據世界棒壘總會訊息發布，台灣時間2月14日凌晨2點於墨西哥舉辦世界12強記者會，活動中將宣布一系列12強相關訊息，包括預賽分組、本屆冠軍獎盃與官方贊助商。

去年底世界棒壘球總會公布最新世界排名，依序為日本、美國、韓國、中華、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各、多明尼加，以上球隊取得今年世界12強棒球賽參賽資格。

本屆世界12強預賽將從11月2日打到11月8日，分別在台灣、韓國和墨西哥展開，分組前2名進入超級循環賽，11月11日到11月16日在日本千葉海洋球場、東京巨蛋舉行，11月17日進行決賽。

中華隊可望與日本、澳洲分在同一組，另一隊則是多明尼加、波多黎各其中之一，考量各隊實力均衡，韓國、古巴可望同組，第3隊可能荷蘭與委內瑞拉擇一，第4隊可能是多明尼加或波多黎各，至於美洲區的墨西哥、美國、加拿大可望同組，另一隊可能是荷蘭與委內瑞拉其中之一。

棒球項目繼2008年後暌違12年重返奧運，參賽球隊從8隊減為6隊，想取得參賽權難度提升，除了主辦國日本自動取得參賽資格，剩下5個名額率先從12強賽開始產生2個，中華隊在亞太區的對手就是韓國和澳洲，只要本次12強賽排名在這2隊之上，即可取得奧運門票。