中職／客串變成正職　林祐樂蹲捕歸功郭李教練



▲林祐樂(左方)大學時期蹲捕。（圖／林祐樂提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊林祐樂這2年在捕手位置上持續進步，但其實從小是游擊手出身，林祐樂開玩笑說當捕手算是半路出家，從客串變成正職。



▲林祐樂(右二)參加U21世界盃奪冠。（圖／林祐樂提供）

林祐樂表示，從小開始打棒球，由於身材比較矮小，守過二壘、三壘，直到六年級開始專職游擊，國三與高一曾經接觸過捕手一段時間，但到了高二又回到游擊，其實一直以來當捕手都是客串為主，後來上了臺體大，大專盃回到捕手，正好2014年U21世界盃遇到郭李建夫教練，不斷給予支持與信任，加上後來拿到大會捕手獎，在捕手角色上有了更多信心。



▲林祐樂(前排左邊第三)參加U21世界盃奪冠。（圖／林祐樂提供）

林祐樂表示，一直以來都是游擊手，捕手不是一個簡單的工作，說實話蠻辛苦，捕手要想的層面很多，要不斷動頭腦，他笑說蹲捕算是半路出家，其中捕手需要瞭解投手溝通與打者的想法，如何應變更快，捕手應該是所有守備位置最困難， 同時捕手不能太外放，要比場上每個人更冷靜。



▲林子偉與林祐樂。（圖／林祐樂提供）

此外，林祐樂2010年與表弟林子偉一起參加世界青棒錦標賽奪冠，林祐樂擔任游擊手，林子偉守三壘，他笑說守游擊不一定會輸林子偉。



▲林祐樂與王建民參加2011大聯盟全明星臺灣賽。（圖／林祐樂提供）