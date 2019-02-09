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中職／乾爸媽無私奉獻　林祐樂感激溫暖雙倍愛

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▲統一獅隊林祐樂與乾爸乾媽。（圖／林祐樂提供）
▲林祐樂(右一)與乾爸乾媽。（圖／林祐樂提供） 

記者陳立勳／台北報導

從小一路打到職棒，統一7-ELEVEn獅隊捕手林祐樂在人生中遇到不少貴人，其中乾爸乾媽給予無私的愛，讓單親家庭成長的他，感受到雙倍的愛。

從小學四年級開始打棒球，林祐樂表示，當年小學的時候路過一所國中，看到小朋友在傳接球，好奇的他就跟家人說想要打棒球，後來家人安排下轉到高雄縣忠孝國小，他回憶由於爸爸也愛看棒球，從2001年世界盃開啟對棒球的認識，包括陳金鋒的全壘打與黃甘霖的撲接讓他印象深刻。

來自高雄那瑪夏鄉，林祐樂表示，小時候爸媽離異，爸爸在外地工作，從小給阿嬤照顧長大，身為家中長子，林祐樂底下有4個兄弟姊妹，到球隊適應團體生活，家人也比較放心。

▲統一獅隊林祐樂與乾爸。（圖／林祐樂提供）
▲林祐樂與乾爸。（圖／林祐樂提供） 

一路打到職棒，林祐樂高中時期那段獲贈La new熊隊的故事，至今令人津津樂道，但其實在他心中，乾爸乾媽是他人生中最大的貴人，林祐樂表示，其實會認識乾爸乾媽也是緣分，乾爸乾媽的兒子是球隊的學弟，看到他總是穿著破掉的鞋子練球，不僅願意花錢資助，私下還給零用錢，記得有一次沒錢買球具，乾爸乾媽借錢就是為了幫他買球具，雖然不是親生的小孩，卻依舊願意幫助，內心充滿無限的感激。

▲統一獅隊林祐樂兒時與爸媽合照。（圖／林祐樂提供）
▲林祐樂兒時與爸媽合照。（圖／林祐樂提供） 

關鍵字： 統一7-ELEVEn獅林祐樂
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