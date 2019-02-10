台將6人赴美打冬季聯盟　何紹彬續拚旅外



▲何紹彬。（圖／帕菲克經紀公司提供）

體育中心／綜合報導

美國冬季聯盟陸續開打，台灣選手報名人數連續2年達到6人，包括台灣第一位打冬季聯盟就被邁阿密馬林魚隊簽下的何紹彬，去年在夏季聯盟拿下全壘打王的輔仁大學黃柏豪、也具有夏季聯盟資歷的台北市大內野手徐浩凱、南華大學外野手阮明契，以及非科班出身的張富原、陳昆廷。何紹彬、張富原都是第二度挑戰冬季聯盟。

今年台灣選手都是報名位在東岸佛羅里達的冬季聯盟BSL（Baseball Scouting League），該聯盟的成立是利用附近就是14支大聯盟球隊春訓基地的優勢，吸引球探前來觀戰，進而在春訓期間為球隊補充即戰力。報名者被分成4隊進行12到15場交叉比賽及季後賽，球隊的教練都是大聯盟系統或是獨立聯盟教練，大大增加了球員的曝光度，光是去年就有37位被大聯盟、獨立聯盟及墨西哥聯盟球隊簽走。

何紹彬去年被獨立聯盟球隊釋出後，並未報名參加中職選秀，反而積極自主訓練，準備冬季聯盟的賽事，他表示：「想再拚一次出國的機會！」這次並未選擇兩年前讓他被大聯盟球隊看上的加州冬季聯盟，反而是從來沒台灣人參加的BSL，他認為佛羅里達冬季聯盟的球隊數目較少，相對的會被吸到比較多球探的目光。

此外，去年在等級頗高的新英格蘭夏季聯盟火力四射的黃柏豪，吸引到不少注意力，也希望藉著這個舞台，讓無駐台球探的球隊有機會繼續追蹤他，一舉挑戰美國職棒成功，6位球員將在台灣時間11號搭機赴美開始為期三週多的追夢之旅，表現優異的可望收到主辦單位的邀請留下來，被編成一支菁英隊從三月中開始到各大聯盟球隊的春訓基地，與小聯盟春訓中的球隊對戰，藉此機會讓更多美國職棒球隊有機會選材。



▲黃柏豪。（圖／帕菲克經紀公司提供）