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中職／小胖學長當目標　刺激黃鈞聲進步動力

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▲▼0624 中華職棒Lamigo桃猿VS中信兄弟上半季封王戰-黃鈞聲。（圖／記者黃克翔攝）
▲黃鈞聲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟捕手黃鈞聲三級棒球時期攻擊能力相當不錯，進職棒時曾與學長Lamigo桃猿「小胖」林泓育拿來比較，黃鈞聲表示，把學長當成學習目標，對他來說不會是壓力。

從國小二年級開始打棒球，黃鈞聲表示，小時候看著大2歲的哥哥打棒球，看出興趣才踏上棒球路，可能因為小時候體型比同學稍微胖一點，所以一到台南崇學少棒被叫去當捕手，雖然曾經客串過一壘，但小學四年級開始專心蹲捕，一直蹲捕到現在。

黃鈞聲表示，小時候覺得當捕手一直蹲著好累，但捕手這個位置需要動頭腦，可以享受與打者對決的感覺，其實自己算是很幸運，小學三年級就有機會跟學長一起比賽，民德國中青少棒隊時期遇到前富邦悍將教練許國隆的哥哥許國輝，雖然許教練指導的時間不長，但帶來很多新的觀念，包括打擊、體能、重訓。

高中就讀傳統球隊南英商工，黃鈞聲身為主戰捕手，接棒攻擊型學長林泓育，黃鈞聲坦言，原本高中畢業規劃去台電打球，想要求個安穩生活，但後來與家人討論後決定讀大學，放棄台體大的機會，選擇就近就讀嘉藥科大，剛好大學二年級在協會杯表現不錯，才興起打職棒的念頭，剛好畢業又取得替代役資格，決定挑戰職棒。

由於同樣以攻擊能力見長，黃鈞聲知道有球迷會拿他與南英學長林泓育相比較，黃鈞聲表示，高中時期因為跟小胖學長差3屆，並沒有同隊，知道自己的打擊Power比不上學長，學長是有打擊技巧又有力量，把學長當成學習對象，不在意被拿來比較，畢竟有比較才有動力去進步。

▲▼中華職棒總冠軍賽第一戰,Lamigo桃猿對統一,林泓育。（圖／記者季相儒攝）
▲林泓育。（圖／記者季相儒攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟黃鈞聲Lamigo桃猿林泓育南英
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