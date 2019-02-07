SBL明星賽／接班本土一哥氣勢　蔣淯安領軍白武士飆速

▲蔣淯安本次明星賽擔任白武士隊長。（圖／籃協提供，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

本季終於打出接班「本土一哥」氣勢，台啤主力控衛蔣淯安在上半季的無論個人或帶領台啤打出的亮眼表現，都足以挑戰問鼎本季「年度MVP」。蔣淯安在明星賽票選也高居第2位，這也讓他成為白武士隊長，將帶領此次擁有眾多頂尖控衛的白武士在明星賽全力求勝。

台啤上半季打出15勝9敗，勝率高達62.5%的精采表現，僅次於金酒暫居例行賽第2位。其中擔綱後場指揮官的蔣淯安更是功不可沒，多次在決勝期展現一哥霸氣，幫助綠衫軍奪下關鍵勝利。

蔣淯安上半季出賽20場，平均繳出13分、2.6籃板、4.6助攻、1.8抄截，兩分球命中率52.5%，三分球命中率也高達36.8%，各項數據幾乎都來到SBL生涯新高。

本季在「雙洋將」新制下，多名本土控衛在獲得更多奧援情況下，都打出生涯新高表現，其中蔣淯安更成為年度MVP熱門人選，不僅帳面數據及球隊戰績亮眼，多次在關鍵時刻展現領袖級霸氣，更讓蔣淯安展現蛻變成熟風采。

蔣淯安在本次明星賽票選上，同樣獲得球迷高度力挺，在球迷票選上共獲得5658票，僅次於隊友黃泓瀚，排名所有球員第2位，也讓蔣淯安成為白武士隊長，將帶領一票聯賽頂尖後衛出征明星賽。