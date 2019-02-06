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SBL明星賽／MVP風采依舊　呂政儒神射威力領軍黑武士

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▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲呂政儒是SBL史上總得分王。（圖／籃協提供，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽，黑武士匯集聯盟頂尖鋒線組軍而成，其中上季「年度MVP」呂政儒，更是球隊精神領袖人物。呂政儒本季整體數據雖然與MVP賽季相比稍稍小退，但在裕隆陣中的重要性依舊不容小覷，此次明星賽呂政儒也是隊長黃泓瀚在直播選秀中，首位挑選的隊友，地位與實力可以由此得知。

呂政儒在上半季出賽22場，平均能繳出12.9分、2.8籃板、2.4助攻，整體三分球命中率30.5%則是近4季以來新低，不過上半季裕隆仍穩住第4名席次，呂政儒可說功不可沒。

此次明星賽票選，呂政儒最終拿下4171票，在總票選中名列第9位，整體人氣度仍是相當不錯。

呂政儒在1月13日對上台啤之戰，即便主力洋將桑尼因傷缺陣情況下，「男模」全場狂砍7記三分球在內的28分外帶6籃板、4抄截，帶領裕隆成功突圍，並超越田壘成為SBL史上「總得分王」，堪稱個人上半季代表作。

此次明星賽線上直播選秀，貴為本屆票選「人氣王」的黑武士隊長黃泓瀚，也在第1順位就選進呂政儒這位經驗豐富戰將，黃泓瀚不諱言表示，「從小到大，呂政儒就是自己的偶像，相信他的經驗值，一定能幫助黑武士贏得最後勝利。」

▲裕隆林韋翰、呂政儒，達欣范耿祥、林宜輝。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL明星賽明星賽SBL籃球呂政儒黑武士
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