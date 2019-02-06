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SBL明星賽／台啤追夢綠高人氣　黃泓瀚升格票王好榮耀

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▲▼黃泓瀚。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚此次明星賽票選拿下人氣王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽黑、白武士12人名單經過球迷票選、隊長及榮譽隊長線上選秀後正式出爐，其中黑武士隊長由球迷投票最高的台啤前鋒黃泓瀚所拿下，「大瀚」此次一舉囊括6851票，升格成為本屆「人氣票王」，這位2年級前鋒此次也將有望在黑武士學長身上學到更多經驗，未來再添成長本錢。

新秀年就一舉奪下明星賽先發大位，黃泓瀚即便本季轉戰台啤，依舊受到球迷高度愛戴，此次僅兩周的票選時間內就收到6851票，成為本屆球迷票選人氣王。

黃泓瀚上半季在台啤平均攻下3.9分、3.9籃板、1.9助攻、0.9抄截，三分球命中率更從新人年的13.6%大幅提升到37%，顯示黃泓瀚確實在轉型小前鋒上，針對外線下了不少苦功。

學生時期以主打禁區為主，但黃泓瀚從當選世大運國手開始，就展現不錯的轉型企圖，上季在金酒甚至一度被當成「控球前鋒」角色使用，這也讓黃泓瀚有了台啤「追夢綠」(勇士前鋒Draymond Green)的稱號，多少也說明了大瀚的全面球風。

上半季黃泓瀚在12月2日對上富邦勇士之戰，2度延長賽貢獻17分、8籃板、7助攻、3抄截、1阻攻，堪稱SBL生涯代表作，該場比賽台啤也靠著黃泓瀚的板凳火力支援，最終6分勝出。

此次黃泓瀚與榮譽隊長錢薇娟選秀而成的黑武士，將匯集SBL頂尖鋒線，這對黃泓瀚來說，也將是不錯的經驗吸收與傳承，究竟這位2年級前鋒接下來還能有何等成長表現，也值得外界拭目以待。

【黑武士】隊長：黃泓瀚 榮譽隊長：錢薇娟 總教練：吳俊雄

呂政儒、蔡文誠、簡浩、張宗憲、成力煥、郭昭男、林郅為、陳冠全、米歇爾（Tony Mitchell）、愛德（Edvinas Seskus）、天使（Angel Nunez）（另有教練推薦名單兩位）

【白武士】隊長：蔣淯安 榮譽隊長：羅興樑 總教練：周俊三

蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧（O.J. Mayo）、塞瑟夫（Ihor Zaystev）、賈西亞（Charles Garcia）（另有教練推薦名單兩位）

▲台啤成力煥、蔣淯安、黃泓瀚、周俊三，富邦許晉哲、林書緯。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚本次明星賽擔任黑武士隊長。（圖／籃協提供）

關鍵字： 黃泓瀚台啤SBL籃球明星賽SBL明星賽
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