大聯盟未來身價2億等級巨星（五）　最強開路先鋒貝茲

▲新科美聯MVP得主貝茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員，第5位是新科美聯MVP、效力於紅襪的全方位外野手貝茲（Mookie Betts）。

上季貝茲打擊數據何止亮眼，簡直是太猛！他以打擊率.346奪下美聯打擊王，整季打出47支二壘安打、32轟、80打點以及30次盜壘，WAR值10.4傲視全大聯盟，季後奪得生涯首座美聯MVP，成為史上唯一奪下打擊王，同時完成30轟、30盜的球員。

26歲的貝茲前途無可限量，去年走上仲裁法庭，爭取到1050萬美元年薪，加薪幅度高達955萬美元。今年1月初他再與紅襪簽下1年2000萬美元合約，避免走上薪資仲裁，創下第二年符合薪資仲裁資格紀錄。

▲貝茲今年年薪2000萬，締造薪資仲裁第2年紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



自2014年登上大聯盟，過去3年貝茲皆入選美聯明星隊，拿下3座美聯外野手金手套，以及2座美聯外野銀棒獎，三度取得美聯MVP票選，多項數據都排名大聯盟前段班，每年球季以全方位的身手來證明自己物超所值。

洛磯在今年開給亞瑞納多（Nolan Arenado）1年2600萬美元合約，打破去年藍鳥與唐納森（Josh Donaldson）的1年2300萬美元的薪資仲裁紀錄。美媒專家預估，明年貝茲有機會打破這項紀錄。

貝茲將於2020年球季結束成為自由球員，雖紅襪提供破紀錄合約，不過雙方在延長合約上暫時還沒有共識，儘管貝茲曾表示願意終生當「紅襪人」，但他不排除進入自由市場測試身價，能夠有在市場爭取2億美元大合約的機會，經紀公司自然不會想放過。

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