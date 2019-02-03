無緣隨同鄉偶像李振昌拚職棒　陳智瑋人生轉彎當警察

▲陳智瑋(左)與現任旗山分局副分局長黃元民。（圖／陳智瑋提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「澎湖囡仔」陳智瑋以非科班之姿站穩北體棒球隊主力已經不容易，不過他還有更遠大的職棒夢，職棒4隊窄門維持多年機會不多，在社會球隊待2年後仍無法達成目標，所以決定轉職考上警察。

陳智瑋說，「當時離開棒球是從國訓退役後加入綺麗珊瑚成棒隊，但自己一心就想說，要打就打台灣最好的職棒，但因為種種因素沒加盟到職業，所以就想說要給自己的未來轉換個方向。」

離開棒球隊後的甲組球員，第一個轉職道路最大機率會成為基層教練，陳智瑋也一度奉獻家鄉回到澎湖執教講美國小，不過他認為台灣基層環境仍有很多必須改善之處，所以再度陷入「轉彎」的思考。陳智瑋說，「國內教練的困境應該就是追求成績了以及聘任的問題，因為台灣的教育就是成績為主要的發展趨向，而忘了揠苗助長的副作用，除非是專任教練，不然約聘教練也都是為了要顧家庭而慢慢一個一個離開棒球圈教育圈。」

▲陳智瑋(右)曾擔任少棒教練。（圖／陳智瑋提供）

為何選擇警察呢？陳智瑋說，「因為他是公職類科比較好考的，而自己也抱著練筆的心態，是運氣好的考上警察。」雖然人生大轉彎，但是在棒球隊累計的經驗對他目前的職業也有不少幫助，他說，「從棒球運動養成的運動習慣以及學習到的團隊合作其實在警界都是有很多幫助的，例如我可以找一些聊得來的同事一起運動保持身體健康來應付警察的勤務，團隊合作也讓我學習到要去適應群體，跟同事們互相尊重配合。」

▲陳智瑋(右)與洪宸宇(左)與李振昌(中)。（圖／陳智瑋提供）

▲陳智瑋(左二)與北體學長陳禹勳(右二)。（圖／陳智瑋提供）

雖然離開球界，但陳智瑋跟目前正在棒球圈打拼的戰友們仍保持聯絡，陳智瑋說，「（李）振昌和（陳）禹勳都還在職棒圈活躍著，很替學長們高興，尤其振昌學長是澎湖同鄉，學長對我也很照顧有加，禹勳也是在我去林口教書的時候帶我去運動或吃飯，（林）國裕也都有保持聯絡還來當我的伴郎，看著他們繼續在職棒圈努力就覺得很高興，因為我也曾經在球場上跟他們一起快樂的打球，看著都會想到在場上的日子回味無窮。」

全運會是留給陳智瑋最後的舞台，今年7月初會先舉辦資格賽，陳智瑋將代表澎湖縣出賽，他說，「這次全運應該是我最後一次在正式比賽踏上棒球場了，抱著一種最後一搏的心情，要顛覆很多人說棒球選手退役後多數難以維持的印象！因為我都保持在做重量訓練跟維持體能。當然也想再跟澎湖縣的小學弟們一同奮戰，享受在球場上的滋味。」

從籃球與田徑發跡，大學歷經璀璨的棒球路，「運動人生」告一段落後，轉向「社會人生」的警察生涯，陳智瑋去年完成終身大事，現在過著穩定的生活。若人生能重來，還會選擇棒球嗎？陳智瑋說，「人生重來一次，我還是會選擇打棒球。因為棒球對於我來說有很獨特的魅力，棒球生涯跟人生一樣高低起伏，一生一定要為自己拼過這一次才不會後悔。」

▲陳智瑋(右)去年完成終身大事。（圖／陳智瑋提供）

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