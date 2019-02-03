高中以前非科班　陳智瑋考北體飆速140大學圓夢

▲「澎湖囡仔」陳智瑋跨越障礙，擠進科班生林立的北體棒球隊。（圖／陳智瑋提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中以前沒有棒球隊科班經驗，「澎湖囡仔」陳智瑋卻靠著驚呼北體棒球隊教練高英傑老師的球速，還有說出「偶像是李振昌」的一句話，讓他一圓棒球夢。

澎湖出身的陳智瑋，雖然縣內有講美國小和馬公國中，不過他都沒有加入，陳智偉表示，「因為我國小的時候台灣職棒正好蓬勃發展一直都很有興趣，但一直以來都是參加校隊的項目是籃球跟田徑，直到大學體育獨招考上北體開始接受正規訓練。」

在台灣的棒球發展體系，科班與非科班是相當分明的，沒有任何科班棒球底子的陳智瑋，如何考上北體呢？陳智瑋分享這段有趣的過程，當天考試完，北體高英傑老師當場問他是哪一隊？陳智瑋回答籃球隊，練過標槍。然後還被問說，認不認識李振昌，接著又問李振昌是不是他的偶像，陳智瑋不假思索地說，「是！」然後高英傑老師就笑著說，「等待榜單結果吧！」

結果陳智瑋就順利錄取了，不過其實錄取關鍵是陳智瑋在考試時飆到140公里，擲遠時，高英傑老師站在外野，但不知道陳智瑋臂立其實不錯，站得不夠遠，還差點被打到。陳智瑋把這些潛在的實力都發揮出來，才會在科班考生中被特別注意。

▲陳智瑋大四站穩先發。（圖／陳智瑋提供）

雖然有不錯的運動能力，但是沒有科班訓練的背景，要跟上大家也不容易，陳智瑋說，「大一進去因為很生疏所以跟不太上大家的技術層面，因爲守備位置是投手，雖然球速還不錯，但控球跟其他比賽細膩的細節都不太好，所以很挫折想放棄，因為教練跟學長一直鼓勵我，所以才想說繼續給自己一個在場上打拼的機會。」

尤其陳智瑋上一屆投手還有陳禹勳、江承峰等是北體近期最躍眼的陣容，很難擠上先發，陳智瑋付出加倍的努力才在大四展露頭角，陳智瑋回憶道，「印象深刻的是被文化大學打雙響砲的震撼教育吧。最有成就感的比賽就是在北體大四的比賽對國體完投勝。」

大學畢業後曾嘗試中職選秀未獲青睞，加入紅珊瑚社會成棒，但心中仍有職棒夢，不過隨著年紀增長，也不得不陷入思考長期的目標，最後陳智瑋選擇離開棒球，考上警察服務社會。

▲陳智瑋。（圖／陳智瑋提供）

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