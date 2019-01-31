SBL明星賽／難忘朴贊淑一把罩　錢薇娟強調黑武士以「全能」為主軸

▲黑武士隊長（圖左）黃泓瀚與榮譽隊長（圖右）錢薇娟。（圖／記者杜奕君攝）

記者潘泓鈺／新北報導

第16季SBL明星賽採取「雙隊長選秀制」，人氣王黃泓瀚與「漂亮寶貝」錢薇娟擔任黑武士隊長，挑選的陣容全部都是前鋒、中鋒。不過錢薇娟強調他們的陣容是以「全能」為考量，而他希望球員們朴要把握機會讓自己成為「球星」，並且把整場比賽show得精彩。

生涯第二個賽季就成為明星賽人氣王，黃泓瀚與榮譽隊長錢薇娟將一起帶領黑武士對抗蔣淯安領軍的白武士，而兩人在挑選陣容上各自的戰略不同，卻意外的形成「天龍對地虎」的狀況，黑武士成員呂政儒、蔡文誠、簡浩、張宗憲、成力煥、郭昭男、林郅為、陳冠全、米歇爾（Tony Mitchell）、愛德（Edvinas Seskus）、天使（Angel Nunez）都是前、中鋒，就連教練吳俊雄球員時期都是主打中鋒。

錢薇娟回憶自己打過的印象最深刻的明星賽，就是與前南韓國家隊中鋒朴贊淑同隊的那一次，「190幾公分的她，籃板、帶球、分球、得分一把罩，真的很厲害，那時候覺得跟他同隊打球『好輕鬆』呀！」

雖然挑選的陣容都是以前鋒、中鋒，與白武士後衛主軸的陣容形成「天龍對地虎」，但錢薇娟強調應該是「全能對後衛」，「我們的陣容都是以全能身手為考量，就像那時候跟朴贊淑打球的感覺一樣，黃泓瀚也常打控球前鋒，到時候就讓他控了。」

錢薇娟補充道，明星賽是很有趣的比賽，勝負不是最重要的，主要是要「敢秀」，不過在秀的同時往往會太興奮，此刻不能忘了觀察球迷的反應，必須要學著把比賽秀得好看、秀得精彩。

▲SBL明星賽選秀直播，（左起）黃泓瀚、錢薇娟、羅興樑、蔣淯安。（圖／記者杜奕君攝）