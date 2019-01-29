SBL明星賽／洋將人氣比拚　愛德挾帶台啤尬過梅奧

▲愛德位居洋將人氣王。（圖／籃協提供）



記者黃詩崴／綜合報導

SBL明星賽票選29日晚間23：59截止，目前票選進度截至今日晚間8點，洋將部分由台啤愛德4903領軍，第二名為賽史最大咖洋將梅奧的4267票；第三、四則是台啤塞瑟夫與富邦米歇爾互有領先。部分洋將因季中才加入讓球迷印象不深，也導致票數不如預期。

台啤是本次明星賽票選的大票倉，陣中兩名洋將愛德與塞瑟夫也分別拿到4903、4134的高票，除了愛德獨走全洋將外，塞瑟夫也是中鋒位置上的最高票。

▲台啤塞瑟夫是中鋒人氣王。（圖／籃協提供）



達欣梅奧是SBL史上最大咖洋將，在這次的明星賽票選中也名列前茅，目前獲得4267票高居洋將第二，也有機會迎來生涯首度明星賽。富邦現階段2名洋將米歇爾、賈西亞都是季中才來到SBL，不過米歇爾灌籃球風勁爆也吸到了4109票；賈西亞則是去年效力台銀今年回鍋獲得2503票。

台銀洋將天使季中曾效力金酒不過被撤換，隨後來到台銀，身材較為纖細的天使外型相當有型，雖然獲得3647票不算太多，但已經是台銀隊中的票王，也有望代表台銀擠進明星賽。

票選最終階段各隊球迷要趕快把握機會到《ETtday新聞雲》APP幫喜歡的球員投票打氣。

▼達欣梅奧。（圖／籃協提供）



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