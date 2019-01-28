運動雲

> >

老四川盃關西阻忠孝連霸　逆轉封王奪10萬獎金

ETtoday運動雲

▲新竹關西奪冠。（圖／大會提供）

▲新竹關西奪冠。（圖／大會提供）

體育中心／綜合報導

2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽經過5天的激戰，在高雄市勝利球場圓滿落幕，新竹關西在冠軍戰兩度落後情況下，靠著六局下的猛攻，一口氣拿下7分，終場以9比6逆轉的地主高市忠孝，摘下最後勝利並獲得奪冠獎金10萬元。

台灣知名火鍋店「老四川巴蜀麻辣燙」，秉持取之於社會，用之於社會理念，已連續贊助6年「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽。成立於2003年的「老四川巴蜀麻辣燙」，目前全台擁有13間分店，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，且提供贊助開辦社會較名不太關注的青少年棒球錦標賽，其主要目的就是期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動，也希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

今年港都「老四川盃」全國青少錦標賽共有32友來自全國青少棒隊伍參賽，從分組循環預賽，到16強的單敗淘汰賽，新竹關西是一路過關斬將，贏得最後勝利，亞軍是衛冕失利的高市忠孝，上屆亞軍澎湖馬公獲得第3，南市安順則獲得第4。

個人獎項部分，摘冠的新竹關西球員趙佳誠、曾元熙分別以6成67、5成45打擊率，拿下打擊第1及第3名；高市忠孝陳愷佑則拿到打擊第2名；投手將則是由澎湖馬公辛誌揚拿下，本屆港都「老四川盃」比賽他的表現完美，沒有任何失分，防禦率維持在完美的「0」，功勞獎則由關西范振宸獲得，教練獎當是落入拿下最後總冠軍的關西總教練田家安。

關西總教練田家安賽後表示，球員的韌性在這場比賽真的是完全發揮，雖然2度落後，但都沒有放棄，一路死咬對手不放，而且還能抓住機會擊垮對手，「表現真的沒話說。」他進一步指出，因為比賽有限制投手的投球局數，對於投手調度也有特別計算，「準決賽對安順一戰，因為提前結束比賽，在投手安排上也相當寬裕許多。」

忠孝總教練倪國展也坦言，沒辦法，投手也已經換到沒得換了，「在此次比賽，從預賽開始就打得艱辛，而且都是苦戰，相對來說對於投手的安排上就顯得捉襟見肘。」他說，「球員們都盡力了！只有回去再加強訓練。」

港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽主辦單位並感謝教育部體育署、高雄市政府的指導，七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，觀光局、三民高中、橋頭國中、中華職棒球員工會等協辦，以及富士康廣告媒體集團贊助全高雄市電視牆廣告播出、台亨企業有限公司(享溫馨KTV)、師傅企業股份有限公司、四季地產機構、阿鴻炭烤、科正國際健康事業、太九高爾夫球隊、後勁莊、床的世界、幕府壽司、美濃客家菜等贊助單位大力支持。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

熱門新聞

日職／親眼見到王柏融　清宮幸太郎驚比電視大隻

澳網／喬科維奇生涯3次連3大滿貫　GOAT之路急起直追　

KD槓上格林時「不在場」很尷尬　柯瑞：不怕傷感情攤開說

嘆市場寒冬無人在乎球員薪水　球員怒了：老闆賺更多

金鶯「鋸砲」打率.168史上最爛　戴維斯誓言找回雄風

「邪惡帝國」隕落　道奇放棄哈波讓媒體球迷很失望

讀者回應

﻿

最新新聞

113歲華裔女孩奪美國花式滑冰冠軍！

2WSBL／台電慘輸45分跨季24連敗

3老四川盃關西逆轉封王奪10萬獎金

430而立換號碼　陳家駒全力衝一波

5快訊／戴維斯向鵜鶘高喊「賣我」

熱門新聞

1親眼見到大王　清宮驚比電視大隻

2喬帥3次連3大滿貫GOAT之路急起直追　

3KD槓上格林時不在場　柯瑞坦言尷尬

4球員怒了：沒有人在乎球員薪水

5金鶯億元鋸砲戴維斯誓言找回雄風

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366