老四川盃關西阻忠孝連霸　逆轉封王奪10萬獎金





▲新竹關西奪冠。（圖／大會提供）

體育中心／綜合報導

2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽經過5天的激戰，在高雄市勝利球場圓滿落幕，新竹關西在冠軍戰兩度落後情況下，靠著六局下的猛攻，一口氣拿下7分，終場以9比6逆轉的地主高市忠孝，摘下最後勝利並獲得奪冠獎金10萬元。

台灣知名火鍋店「老四川巴蜀麻辣燙」，秉持取之於社會，用之於社會理念，已連續贊助6年「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽。成立於2003年的「老四川巴蜀麻辣燙」，目前全台擁有13間分店，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，且提供贊助開辦社會較名不太關注的青少年棒球錦標賽，其主要目的就是期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動，也希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

今年港都「老四川盃」全國青少錦標賽共有32友來自全國青少棒隊伍參賽，從分組循環預賽，到16強的單敗淘汰賽，新竹關西是一路過關斬將，贏得最後勝利，亞軍是衛冕失利的高市忠孝，上屆亞軍澎湖馬公獲得第3，南市安順則獲得第4。

個人獎項部分，摘冠的新竹關西球員趙佳誠、曾元熙分別以6成67、5成45打擊率，拿下打擊第1及第3名；高市忠孝陳愷佑則拿到打擊第2名；投手將則是由澎湖馬公辛誌揚拿下，本屆港都「老四川盃」比賽他的表現完美，沒有任何失分，防禦率維持在完美的「0」，功勞獎則由關西范振宸獲得，教練獎當是落入拿下最後總冠軍的關西總教練田家安。

關西總教練田家安賽後表示，球員的韌性在這場比賽真的是完全發揮，雖然2度落後，但都沒有放棄，一路死咬對手不放，而且還能抓住機會擊垮對手，「表現真的沒話說。」他進一步指出，因為比賽有限制投手的投球局數，對於投手調度也有特別計算，「準決賽對安順一戰，因為提前結束比賽，在投手安排上也相當寬裕許多。」

忠孝總教練倪國展也坦言，沒辦法，投手也已經換到沒得換了，「在此次比賽，從預賽開始就打得艱辛，而且都是苦戰，相對來說對於投手的安排上就顯得捉襟見肘。」他說，「球員們都盡力了！只有回去再加強訓練。」

港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽主辦單位並感謝教育部體育署、高雄市政府的指導，七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，觀光局、三民高中、橋頭國中、中華職棒球員工會等協辦，以及富士康廣告媒體集團贊助全高雄市電視牆廣告播出、台亨企業有限公司(享溫馨KTV)、師傅企業股份有限公司、四季地產機構、阿鴻炭烤、科正國際健康事業、太九高爾夫球隊、後勁莊、床的世界、幕府壽司、美濃客家菜等贊助單位大力支持。