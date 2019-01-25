老四川盃恆春2連勝　前兄弟郭祖岑幫棒球少年追夢

▲老四川盃青少棒賽，總教練郭祖岑帶領恆春國中棒球隊連日在分組獲得二勝。（圖／大會提供）

體育中心／綜合報導

2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽，32支參賽隊伍在高雄市勝利、三民高中、橋頭Ａ與Ｂ四個棒球場展開分組循環賽，高雄七賢、台南金城、南投中興、台南安順、屏東恆春、高雄橋頭、屏東鶴聲、雲林馬光、高雄前金等隊開賽兩天皆捷取得二勝暫居領先，明天可望產生16強晉級隊伍。

台灣知名火鍋店「老四川巴蜀麻辣燙」秉持取之於社會，用之於社會理念，已連續贊助6年「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽。成立於2003年的「老四川巴蜀麻辣燙」，目前全台擁有13間分店，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，且提供贊助開辦社會較不太關注的青少年棒球錦標賽，其主要目的就是期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動，也希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

該比賽由高雄市七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，競賽分八組進行循環賽，每組取兩隊晉級決賽，各組競賽隊伍分別如下：A組：高雄七賢、新北佳林、台南金城、台中西苑。B組：高雄五福、南投中興、嘉義民和、新北新埔。C組：高雄前金、南投三光、台南安順、澎湖馬公。D組：高雄大仁、台南建興、屏縣恆春、新北二重。E組：高雄橋頭、台南歸仁、北市興福、桃園龜山。F組：高雄忠孝、台北長安、 新竹關西、新北福營。G組：高雄美濃、屏東鶴聲、台東泰源、嘉義東石。H組：高雄興仁、屏東里港、台南善化、雲林馬光。

▲老四川盃青少棒賽，高市五福捕手宋嘉翔一局上在本壘前觸殺馬公辛俊昇出局。（圖／大會提供）

值得一提的是，Ｄ組來自國境之南的屏東恆春，首日以9比3勝新北二重，今天再以16比0勝台南建興。恆春國中棒球隊總教練郭祖岑曾效力於中華職棒中信兄弟隊，守備位置為外野手，之後遭象隊釋出，七年前在沮喪之際黯然返回恆春老家，但熱愛棒球的他仍有空就到附近學校看小朋友練球，後來在大平國小王錦裕邀請下扶助該校少棒推展，他並隨該批球員至恆春國中，並感謝劉俊寬、尤彥茗教練的協助。



郭祖岑不諱言指出，球員多半是來自單親與弱勢家庭，因學區遼闊，32名球員只能依住家遠近，挑12人住宿舍，他身兼教練、父親、兄長、舍監多重角色。他也感謝屏東縣政府在2016年配置專任教揀與中國信託慈善基金會、核三廠的民間資金挹注，讓恆中棒球隊開始進入專業且有計畫的組訓模式，給了臺灣最南端的恆春青少年一個圓夢和依靠的環境。他期望此次參賽能打進決賽，甚至奪下冠軍，開創隊史首次掄元紀錄。

▲老四川盃青少棒賽，屏縣恆春陳祐安奔回本壘再添一分。（圖／大會提供）

今天各組比賽成績；金城4比3勝佳林、中興11比0勝民和、七賢8比0勝西苑、大仁10比0勝新埔、安順12比3勝三光、恆春16比0勝建興、馬公8比3勝五福、前金11比4勝二重、興福8比0勝歸仁、關西10比4勝長安、橋頭6比2勝龜山、忠孝5比3勝福營、鶴聲6比5勝泰源、善化12比6勝里港、東石9比4勝美濃、馬光13比5勝興仁。



博斯運動二台於1月27、28日現場實況轉播甲場地勝利球場賽程，在27日上午8時30分至8時55分進行戰前報導，27日8時55分至下午15時播出8強淘汰賽，28日上午7時55分至16時30分轉播決賽賽程，28日下午16時30分至17時閉幕典禮。歡迎至歡樂看FainTV手機app免費下載中華電信MOD 217、凱擘249、台灣大寬頻249、中嘉210、TBC台灣寬頻 240、北都203。

港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽主辦單位並感謝教育部體育署、高雄市政府的指導，七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，觀光局、三民高中、橋頭國中、中華職棒球員工會等協辦，以及富士康廣告媒體集團贊助全高雄市電視牆廣告播出、台亨企業有限公司(享溫馨KTV)、師傅企業股份有限公司、四季地產機構、阿鴻炭烤、科正國際健康事業、太九高爾夫球隊、後勁莊、床的世界、幕府壽司、美濃客家菜等贊助單位大力支持。

▲老四川盃青少棒賽，高市五福陳嘉祐在二壘前觸殺馬公顏楷睿出局。（圖／大會提供）