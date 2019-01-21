中職／獅隊法治教育　古林手銬初體驗、張偉聖化身法警

▲統一獅春訓法治教育，古林睿煬客串被告人。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

「2019中職三十崇法我獅」 統一7-ELEVEn獅隊法治教育宣導活動 中華職棒大聯盟30年即將開打，臺南地方檢察署與統一獅為杜絕職棒簽賭及假球事件，自民國96年起共同持續推動「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動，每年球季開始前的球隊春訓期間，台南地方檢察署均會邀請統一7-Eleven獅隊全體隊職員參與法治教育宣導。

臺南地方檢察署與臺灣臺南地方法院、統一獅於今日上午9時至11時，在臺灣臺南地方法院第13法庭合辦「2019中職三十崇法我獅」法治教育宣導活動，今年特別以「國民參與審判模擬法庭」方式進行。所謂「國民參與審判」，是指讓完全沒有審判專業知識、經驗的一般國民加入審判程序，參與聽訟、問案及最後判決形成的過程。國民參與審判不僅會使司法審判更透明，且由於來自不同社會階層、出身背景，擁有不同生活經歷的國民，得以直接在法院形成判決過程中，提供他們寶貴的生活經驗、法律感情，及不同的價值觀，讓司法專業社群藉由國民的參與，獲得與外界對話、反思的機會，雙方相互交流、回饋想法的結果，將可期待最終能豐富法院判斷的視角與內涵，進而提昇國民對司法的信賴。

▲統一獅春訓法治教育，統一獅選手客串國民法官宣誓。（圖／統一獅提供）

本次國民參審模擬法庭將由3位臺灣臺南地方法院法官及6位國民法官（自統一獅隊全體隊職員抽選出）組成，並由本署檢察官、學習司法官、臺灣臺南地方法院法警、法官助理及統一獅新生代選手張偉聖、古林睿煬、鄭鈞仁等球員擔任檢察官、辯護人、書記官、被告、法警等角色，共同審理一件殺人案，希望藉由案例的提出，並讓統一獅隊職員進行「國民法官初體驗」，使其瞭解國民參與審判制度的運作，並對提出案例的法律常識有所認識，進而維護我國職業棒球清新、健康之比賽環境。

統一獅總經理蘇泰安表示：「經過這些年的累積，獅隊球員在這方面的表現是聯盟中應可算是相當優質的，也很感謝法官和檢察官們的用心，透過法庭劇互動，讓教練團及選手更近一步增長法治觀念和知識」。而今年接任

球隊一軍投捕教練陳瑞昌表示：「今天可說大開眼界，以前在其他球隊時沒有實際參與過這麼生動的法治教育，對案件涉及到的法律問題印象深刻。這些對球員來說很有幫助，以後萬一碰上類及的狀況時，比較不會不知所措。」

新秀古林睿煬首次來到法庭，今日客串案件嫌疑人，而張偉聖擔任法警，而王玉譜、羅錦龍、施子謙、鄭鎧文、傅于剛、陳重廷、唐肇廷、鄭鈞仁也擔任國民法官參與審判，讓法庭劇充滿許多樂趣，用比較輕鬆方式獲得法治觀念。

▲統一獅春訓法治教育，張偉聖客串法警。（圖／統一獅提供）