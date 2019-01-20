WCBA／前八下季不能有台將　彭詩晴三人季後賽最後效力

▲新疆彭詩晴。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA於19日結束例行賽所有賽事，季後賽對戰名單也出爐，本季聯賽12名台將中，共3位台將續戰WCBA季後賽，分別為新疆彭詩晴、山東吳盈潔、山西黃凡珊，其中又以新疆第4種子戰績最佳，次之為第6種子山東、第8種子山西，季後賽將2月13日農曆春節後開打，第一輪將以5戰3勝賽制晉級。但由於下個賽季8強球隊將不可註冊台港澳球員，彭詩晴、吳盈潔、黃凡珊都將可能更換球隊。

彭詩晴的新疆將對決去年冠軍北京，新疆去年球季以聯賽第5畫下句點，對手北京雖為去年冠軍，但北京今年以第5種子晉級，戰績也略遜新疆，被中國媒體評論變數較大，彭詩晴將有機會率隊挺進第二輪。

彭詩晴效力WCBA邁入第5季，打法成熟也建成球隊主力，有別於過去砍分，彭詩晴本季較多以助攻組織球隊，新疆甚至會於對手實相差較懸殊控制彭詩晴上場時間，彭詩晴將有機會於更需要大賽經驗的季後賽獲得更多發揮與表現。

▲山東吳盈潔（右）。（圖／CFP）

吳盈潔效力的山東將對戰第3種子的江蘇，山東去年以戰績排名第12名被拒於季後賽大門外，本季山東一口氣爬升6名，以第6種子之姿晉級，對手江蘇同為去年第6今年進步到第3的進步球隊，山東與江蘇系列戰將預期會有一番廝殺。

吳盈潔本季例行賽因礙於上場時間較少而較無表現，但她於最後一輪比賽中對戰排名第7的上海，她上場25分鐘14分、4籃板、2抄截、2助攻，表現相當全面，此役表現將有助於她提升教練團印象而於季後賽中獲得更多發揮機會。

黃凡珊的山西將戰第1種子廣東，山西雖為去年聯賽亞軍，但今年戰績滑落至第6，儘管進入季後賽，但第一輪就要面對戰績由上季第4本季卻躍昇第1的廣東，山西可能將陷入苦戰，黃凡珊本季首度加盟WCBA，儘管得分較少，但籃板與助攻都能替球隊帶來貢獻，大賽經驗豐富的她將有機會提供給山西更多幫助。

▲山西黃凡珊。（圖／CFP）

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