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WCBA／例行賽最終戰　台將拚下季續留8人得分上雙　

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▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）
▲河南魏于淳。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA19日進入最後一輪賽事，旅外台將12人精銳進出，共8人得分上雙，河南魏于淳18分為最高、河北黃品蓁攻下16分、山東吳盈潔攻下14分、陝西林仙芳、劉希曄分別繳出12分與13分、四川王維琳、陳晏宇則有11分與10分表現，福建楊雅惠則繳出15分、7助攻。

上海出戰山東，本季較無上場機會的吳盈潔此役上場25分鐘攻下14分、4籃板、2抄截、2助攻表現全面，山東也以87比80擊敗上海，山東取得3連勝以第六種子晉級季後賽。

天津對戰四川，王維琳繳出11分、2籃板、2阻攻、2抄截全面表現，隊友陳晏宇也有10分、4籃板，四川終場66比69不敵天津，四川以聯賽第九戰飲恨季後賽，電信雙姝王維琳與陳晏宇生涯首季旅外球季劃下句點，但王維琳仍將於WCBA明星賽週的星銳挑戰賽中以星銳球員身份出戰中國大學聯隊。

▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲四川王維琳。（圖／CFP）

陝西對決大慶，林仙芳攻下12分、1籃板、1抄截、3助攻，劉希曄也繳出13分、4籃板、5助攻成績，陝西也以92比78擊敗大慶，陝西雖於近兩週急拉6連勝但仍以聯賽第13的戰績無緣季後賽，一度暫居助攻后的林仙芳本季以場均5次助攻排名助攻榜上第4名下畫下句點。

福建迎戰河北，曾多週蟬聯助攻后的楊雅惠此役再繳出全隊最高的7次助攻，她也繳出15分4籃板、2抄截成績，河北黃品蓁也有16分、6籃板、2抄截、4助攻表現，福建仍以73比68擊敗河北，楊雅惠雖然以1助攻不敵山西武桐桐無緣助攻后，但仍獲邀參加明星週技術挑戰賽，有機會再度對決武桐桐。

河南出戰八一，魏于淳攻下 18分、5籃板、隊友黃英利繳出9分、4籃板、2抄截、4助攻成績，河南以68比70不敵八一，也在收下7連敗後以聯賽第10無緣季後賽。

▲▼林仙芳,楊雅惠。（（圖／CFP）

▲福建楊雅惠（左）、陝西林仙芳（中）。（圖／CFP）

新疆對戰武漢，早已收下季後賽的新疆此役台將彭詩晴仍然出賽，她繳出8分、1抄截送出7次助攻，新疆也以87比66輕取武漢，聯賽第3種子的新疆將於季後賽對戰聯賽第5的北京。

本季WCBA創下最多12名台將中僅有新疆彭詩晴、山東吳盈潔、山西黃凡珊等3人將續戰季後賽，其餘9人中將有3人將參加明星賽除河北黃品蓁參加明星週正賽、四川王維琳參加明星週星銳賽、福建楊雅惠參加明星週技術挑戰賽外，其餘6人如黃英利、陳晏宇、劉希曄、陳鈺君、魏于淳、林仙芳都將於例行賽結束後畫下本季WCBA聯賽句點。

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