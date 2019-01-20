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WCBA／楊雅惠例行賽最後一戰差1助攻　無緣本季助攻后　

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▲▼ 楊雅惠 。（圖／CFP）

▲福建楊雅惠 。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA聯賽例行賽34輪於19日全部結束，近兩週蟬聯助攻后的福建台將楊雅惠於該輪送出全隊最高的7次助攻，但助攻榜上緊追在後的山西武桐桐此輪也送出8次助攻，楊雅惠也在最後一場例行賽以1助攻之差無緣助攻后，但兩人仍獲明星賽技術挑戰賽邀請，楊雅惠也將於明星賽再戰武桐桐。

福建本季雖只收下7勝早已無緣季後賽，但楊雅惠於19日賽事仍繳出15分、7助攻、4籃板、2抄截表現，福建也以73比68擊敗河北。楊雅惠本季多次蟬聯助攻后，更有單場10次助攻表現，例行賽結束前楊雅惠原本相當有機會拿下助攻后，但近兩週都屈於第二名的山西後衛武桐桐於同日賽事單場傳出8次助攻，硬是比楊雅惠的單場7助攻多出一次。

武桐桐多出一次的助攻，使她較少的31場出賽助攻數增為195次，場均也來到6.2次，楊雅惠則在全勤34場出賽送出194次中並以場均5.7次作收，最終楊雅惠也以0.5次之差不敵武桐桐無緣例行賽助攻后。

台將楊雅惠本季加盟福建，陣中多為1990年後出手球員的福建，29歲楊雅惠因此擔任先發控球重任，她以成熟球風帶動全隊，助攻數也一路飆升，但最後仍無緣助攻后。

但楊雅惠好表現仍受WCBA關注，儘管他沒有入選明星賽正賽，但楊雅惠仍獲邀請參加技術挑戰賽。以0.5次場均助攻差距擊敗楊雅惠的武桐桐也同樣受邀，楊雅惠仍有機會於明星賽技術挑戰中再與武桐桐一決高下。

▼山西武桐桐。（圖／CFP）

▲▼山西武桐桐。（圖／CFP）

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關鍵字： WCBA旅外台將楊雅惠
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