紅襪延長合約尚無共識　美聯MVP貝茲不排除市場測身價

▲紅襪明星外野手貝茲成為新科美聯MVP。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

衛冕軍紅襪避免與美聯MVP貝茲（Mookie Betts）進入薪資仲裁，以1年2000萬元合約創下第二年符合薪資仲裁資格紀錄。儘管紅襪提供破紀錄合約，但雙方在延長合約上暫時還沒有共識，貝茲不排除進入自由市場測試身價。

根據《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）報導，紅襪目前尚未與貝茲談定延長合約價碼，儘管期盼貝茲終身留在紅襪隊，但他有望在自由市場爭取高薪合約，自然不想放過這個機會。

「貝茲是我們這個世代最好的球員之一。」紅襪主席沃納（Tom Werner）表示，「很顯然，如果我們開始談論續約，那會是壇面下的事情，但我們真心盼望他整個棒球生涯都是紅襪成員。」

貝茲將於2021年成為自由球員，雖然他本人表示自己相當重視紅襪隊，並且願意聆聽紅襪的報價，但亞伯拉罕指出，目前貝茲看起來並不急著做決定，經紀公司也希望替他爭取最好的價碼。

上季貝茲打擊率.346奪美聯打擊王，整季打出47支二壘安打、32轟、80打點以及30次盜壘，WAR值10.4傲視全大聯盟，季後奪得生涯首座美聯MVP。他也成為史上唯一奪下打擊王，同時完成30轟30盜的球員。

此外，貝茲還是繼1957年威廉斯（Ted Williams）之後，打擊率和長打率同時勇冠聯盟的紅襪球員，整季有20場比賽至少4次上壘也是全聯盟第一。守備方面貝茲完成5次外野助殺，20次阻止失分並列第四。

▲貝茲幫助紅襪奪下相隔5年世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



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