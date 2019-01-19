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世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

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▲棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）
▲中華隊。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

攸關2020東京奧運參賽門票，世界12強棒球賽11月初開打，中華隊預賽分組將與亞太區對手之一的澳洲隊同組。

根據去年底世界棒壘球總會公布最新世界排名，依序為日本、美國、韓國、中華、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各、多明尼加，以上球隊取得今年世界12強棒球賽參賽資格。

本次12強預賽將從11月2日起開打，分別在台灣、韓國和墨西哥展開，中華棒協秘書長林宗成表示，中華隊將與日本、澳洲分在同一組，另一隊則是多明尼加、波多黎各其中之一，分組確認後，國際棒壘總近期將正式公布。

考量各隊實力均衡，韓國、古巴可望同組，第3隊可能荷蘭與委內瑞拉擇一，第4隊可能多明尼加或是波多黎各，至於美洲區的墨西哥、美國、加拿大可望同組，另一隊可能是荷蘭與委內瑞拉其中之一。

而第4至6名也會在不同組別，第2名美國可望在墨西哥區出賽，第3名韓國為主辦國，因此預期第1名的日本會來台參賽，而第4名的中華隊也不會與第5名的古巴及第6名的墨西哥分在同一組。

棒球項目繼2008年後暌違12年重返奧運，參賽球隊從8隊減為6隊，想取得參賽權難度提升，除了主辦國日本自動取得參賽資格，剩下5個名額率先從12強賽開始產生2個，中華隊在亞太區的對手就是韓國和澳洲，只要本次12強賽排名在這2隊之上，就能取得奧運門票。

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關鍵字： 12強中華
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