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中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

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▲韓職LG雙子投手索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）
▲索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書） 

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將今年找來前韓職洋投索沙（Henry Sosa），統一7-ELEVEn獅隊打擊教練劉育辰認為，先觀察控球能力，重點要看縱向變化球。

富邦看上去年效力韓職LG雙子隊強投索沙，索沙直球均速接近150公里，去年5月份同場先發面對台灣左投王維中，第9局照樣飆出159公里速球，實力令人驚艷，去年索沙在韓職27場先發，戰績9勝9敗，投了181.1局，被擊出192支安打，包括16支全壘打，181次三振， 28次四壞球，防禦率3.52，WHIP值1.21。

從網路影片中觀察索沙的投球，劉育辰表示，索沙具備優秀投手的條件，直球非常不錯，投球動作上也算是類似高壓，但前幾場要先觀察控球能力，瞭解投球習性，主要還是看縱向變化球的水準。

劉育辰表示，台灣打者比較不怕橫向變化球，快速球也不會特別怕，主要是因為對戰頻率高，加上直球可以透過訓練適應，但如果是投球角度高的的投手比較難對付，例如艾迪頓（Nick Additon）、羅力（Mike Loree）、萊福力（Mitch Lively）身高都超過190公分，加上高壓投球姿勢，在中職壓制性都很好，索沙身高也有185公分。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅劉育辰富邦悍將索沙棒球
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