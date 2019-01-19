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中職／聯盟刁難加入？　澳職執行長回應純屬謠言

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▲澳職遞交加入中華職棒企劃書記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲澳職執行長與吳志揚。（圖／記者屠惠剛攝）  

記者陳立勳／台北報導

中華職棒會長吳志揚19日開直播，針對近期中職多項議題提出說明，其中澳洲職棒部分，有報導指出中職刁難，澳職回覆這是謠言。

吳志揚表示，跟澳職有相當程度友好合作，從前年的花蓮明星賽開始就有很多密切討論，評估有沒有可能澳職組一支球隊打中職，澳職也很認真思考，雙方除了互相拜訪與書信往返，也有提出意願。

吳志揚透露，去年年初澳職先以參加中職二軍，目標未來參加一軍為方向，聯盟把費用評估給他們，正式提案在去年8月份，中職常務理事會一致表示歡迎，澳職有2個選擇，第一個是今年下半年開始打二軍，第二是明年打完整二軍賽事， 就看準備狀況，後來澳職在後勤支援考量，今年下半年沒辦法，但澳職還是很希望加入，保持聯繫歡迎，中職都是積極協助，繼續來推動。

吳志揚表示，正式文件有互信的基礎，不理解有報導所謂中職在刁難，國際部窗口跟澳職執行長求證，澳職執行長說這是謠言，不是他們的意思，造成中職困擾很不好意思，未來緊密合作關係。

吳志揚表示，經費不是籌備不及的原因，澳職很多隊伍，在非球季來比賽，包括球員的意願與整合都需要準備，澳職單純想先打二軍，沒有加盟金，基於使用者付費，賽事、場地、場租、裁判等成本，澳職也知道支出是必要的，並沒有抱怨費用是不合理的，根據澳職的回函並沒有中止的意思，還是以2020年或是2021年打整季二軍為目標。

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關鍵字： 中職.澳職
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