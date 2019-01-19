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中職／4隊組合打得膩　中職急需注入新活水

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▲味全龍隊OB。（圖／記者季相儒攝）
▲味全龍。（圖／記者季相儒攝） 

記者陳立勳／綜合報導

頂新集團本周傳出有意重組味全龍隊，中職4球隊皆表示歡迎，眼看4隊規模邁入第11個年頭，現今中職確實很需要新球隊注入活水。

中職從草創期4隊，一度曾經最多有7隊，但隨著球隊解散，中職4支球隊規模已打了10年，今年即將進入第11年，球界人士與球迷們無不期盼第5隊甚至第6隊出現，大聲疾呼希望企業站出來支持，前年中職公布新球隊加盟辦法，但中職經過一年拜訪20家國內大型企業，沒有企業有具體組隊意願，也沒有公營企業或地方政府表達願意籌組新球隊。

2013年世界棒球經典賽熱潮下，帶動球迷進場力挺中職，但4隊對戰組合單調且頻繁，不光是球迷看得膩，球員彼此之間也打得膩，尤其前2年桃猿皆奪得上、下半季冠軍，4隊就有3隊打進季後賽，想打不進季後賽機率反而比較低，凸顯中職4隊經營規模陷入困境，球隊間競爭性不足，也讓球迷興趣降低，對於球迷來說，新球隊加入，增加比賽觀賞新鮮感，對於選手來說，職業隊伍數量越多，競爭力也越大。

頂新集團主動表達加盟意願，撇開頂新集團想要重回職棒原因為何，如果頂新確定成為第5隊，並且長期持續經營，不僅替中職帶來活水，提供年輕選手更多發揮舞台，也能刺激更多有興趣的企業加入職棒行列，對於國內棒球整體環境具有指標意義。

▲味全龍隊OB。（圖／記者季相儒攝）
▲味全龍。（圖／記者季相儒攝） 

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關鍵字： 中職味全龍
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