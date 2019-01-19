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中職／頂新強烈意願回歸　吳志揚：宜早不宜遲

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▲味全龍隊OB。（圖／記者季相儒攝）
▲味全。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒會長吳志揚19日開直播，針對近期中職多項議題提出說明，其中頂新集團近期探詢加盟意願，吳志揚表示，聯盟積極協助，只要頂新有強烈的意願，宜早不宜遲。

頂新集團近期有意以味全龍名稱回歸中職，吳志揚表示，先前公布加盟辦法，有興趣的企業會收集相關資料，頂新4董魏應行親自打電話，表達組隊的意願，願意積極協助，希望能夠盡快，依照時程4月能定案，不要等過年後，從今年選秀前進來，年底擴編選秀，明年就可以打二軍，明年再一次選秀與擴編選秀，人員才會充足，後年直接打一軍，只要頂新有強烈的意願，宜早不宜遲，盡快去聯繫。

吳志揚表示，拜訪超過20間企業，原先希望以前有一點基礎比較有機會，包括中國時報或是三商，但現在企業主體有改變，反而先前並沒有洽談到味全，味全有意願就是積極促成。

吳志揚表示，新球隊沒有球員，戰力上非常弱，比賽不精彩對於新球隊是很大的打擊，腳步沒有站穩，平均比賽水準降低，會影響原來四隊的狀況，4月確認組成，馬上可以從6月選秀，前4輪多一個選秀權，年底擴編選秀會從4隊各找2人，預計20人左右，明年可以打二軍，接著參加明年選秀，一樣前2輪有優先權多選1人，年底擴編選秀再從4隊各找1人，預計達到36人，另外可以從自由市場與洋將，洋將共有4人，加起來46人，至少可達基本註冊人數。

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