洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

去年底傳出洋基將在2019年簽下馬查多（Manny Machado）的消息，結果最後卻呈現談判「休眠死亡狀態」。外媒爆料，洋基曾經與馬查多交流理念，不過雙方想法差距甚遠，最後洋基唯一的「報價」只有付當天米其林餐廳晚餐的費用。

原本最有機會簽下馬查多的球隊為紐約洋基，甚至在去年底傳出已達成共識將在2019年年初簽約，但到了1月中《ESPN》報導的卻是雙方談判接近「休眠死亡狀態」，幾乎沒有聯絡。

根據《Fancred Sports》知名棒球記者海曼（Jon Heyman）19日爆料洋基與馬查多的關係，雙方先前的會面曾經互相交流理念，不過最後卻相去甚遠，最後洋基唯一提出的「報價」僅是幫他付紐約當地米其林義式餐廳Ristorante Morini的晚餐費用，而這件事是在1月2日洋基簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）之前所發生的。

洋基簽下雷瑪西烏退出馬查多爭奪戰後，白襪馬上向馬查多陣營提出正式報價，起出傳言8年2.5億美元，後來各大記者修正為7年1.75億美元。至於馬查多的父親19日在《Z101 Digital》爆料道奇也提出正式報價的消息，馬上被海曼否決這個傳聞。