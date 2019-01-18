YAMAHA CUP／灑下希望種子　突襲校園前進苗栗尖山國小

▲YAMAHA CUP突襲校園。（圖／記者張克銘攝）

記者張克銘／苗栗報導

YAMAHA CUP校園巡迴，今年前進到苗栗尖山國小，本次參與教練包括多次來台的石神良訓，去年有來台灣的松下幸平，以及首次來到台灣的井波靖奈擔任指導教練，苗栗包括尖山國小等4所小學來到現場學習，石神良訓表示：「這5年來到台灣，都能看到球員基礎上都有進一步成長。」

YAMAHA CUP自第二屆(2010年)開始進行校園巡迴，當時首先選擇在決賽場地(台北田徑暖身場)附近的小學推廣，希望小球員能在該週末前來看比賽，並體驗足球周邊活動、認識足球。

▲YAMAHA CUP突襲校園。（圖／記者張克銘攝）

從第二屆走到了第十屆的YAMAHA CUP快樂踢球趣，校園巡迴也到了屏東、花東地區深入推廣足球，在極具意義的第十年中，完成台灣山葉機車企業關懷全台灣基層足球的最後拼圖。

在第十屆決賽前，來到尖山國小進行校園巡迴，繼續灑下培育台灣足球的種子，已經來台5次的教練石神良訓表示：「每個同學都很活潑的在練球，若要進步就要從基本的動作開始，還有要在開心的場合去投入。」

▲YAMAHA CUP突襲校園。（圖／記者張克銘攝）

此外石神良訓也表示，來台5次，看到球員的基礎都有近一步成長，技術部分都有向上提升，希望他們能夠好好發揮訓練、慢慢成長，能夠踢到中華代表隊是一個目標，如果有好的球員也可以來磐田喜悅踢球。

