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中學五人制／國三面臨課業問題　自強參賽要加強板凳深度

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▲中學五人制，新北自強(藍)vs宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，新北自強(藍)擊敗宜縣南澳拿下第五名。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

來自土城區的新北自強國中，在本次中學五人制錦標賽北區拿下第五名，教練盧家賢說，這次參賽的目標，除了已經達標的拿下全國賽門票，另一個就是要加強板凳球員的深度，「現在主力九年級面臨課業問題，可能沒辦法訓練這麼多，所以國二就很重要。」

自強國中多招收自強國小球員，不過其足球社也有許多學生參加，而若是實力較為突出的球員可能就會加入校隊練習。雖然每天練習，但卻不會佔用到上課時間，目前球隊中有7個國三、4個國二，不過就如許多學校所面臨的問題，九年級有升學壓力，常會壓縮到練習時間，盧家賢說，所以現在訓練國二的球員迫在眉睫。

▲中學五人制，新北自強教練盧家賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲新北自強教練盧家賢。（圖／記者顏如玉攝）

除了板凳球員的深度以外，自強還有另一困境，盧家賢說，在新北土城區中，主要有11人制的清水國中和五人制的自強國中，「不過新北的五人制剛起步，所以球員常常是到國中才正式接受五人制的觀念，銜接上就會比較花時間，所以也希望未來新北能有多點比賽帶動各校組隊，提升整體實力。」

另外，盧家賢其實也是本次U20五人制移地訓練日本名古屋的培訓教練，對於能從日本帶什麼收穫給球員，他坦言這次去是較偏成人的訓練，「和我們在基層不太一樣，不過能看出他們的制度非常完善，讓球員練球很有目標，反觀我們就較為缺乏，比起來球員的動機性也就沒那麼強。」

▲中學五人制，新北自強(藍)vs宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足新北自強板凳
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