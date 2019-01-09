亞足賽／兩度被扳平慘遭絕殺　越南18場國際賽不敗紀錄斷

▲亞洲盃，越南不敵伊拉克，18場國際賽不敗紀錄中斷。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃D組小組賽中，越南面對伊拉克之役，兩度取得領先卻都被扳平，最終還遭到伊拉克絕殺，讓越南自2016年起連續18場國際賽不敗紀錄遭到終結。

2016年越南在東南亞足球錦標賽(鈴木盃)中以1比2輸給印尼，在那之後越南已經一年多沒有嘗過敗戰的滋味，已經連續18場國際賽事不敗，也創下隊史最長紀錄，在本次亞洲盃開始前，國際足聯(FIFA)還特別肯定這項紀錄，「睽違12年再度來到亞洲盃的越南，2017年9月還只是130名，一年之後，越南已經衝到第100名。」

越南過去參與過3次亞洲盃，1950、1960年分裂的「南越」都取得第四名，寫下隊史最佳成績，2007年，越南和其他三個東南亞國家合辦亞洲盃，越南當時闖進8強寫下合併後最佳成績，不過後來卻以0比2輸給當時的冠軍伊拉克。

拼了12年再度闖進亞洲盃，越南再度和伊拉克分在同組，且首戰就相遇，第24分鐘越南就率先進球取得領先，但高興沒多久伊拉克馬上扳平，越南42分鐘再進一顆，下半場伊拉克再度扳平，甚至在第90分鐘利用自由球絕殺，最終以3比2奪勝，再度擊敗越南，同時也終結了越南維持了一年多的18場不敗紀錄。