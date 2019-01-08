亞足賽／輸南韓只是運氣不佳　菲律賓：我們也能踢好足球

▲菲律賓此役表現亮眼，白衣為曾效力法甲的菲律賓隊長施勒克(Stephan Schrock)。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

首次闖進亞足聯亞洲盃的菲律賓，7日首戰面對南韓，上半場拼得難分難捨，下半場南韓才靠著黃義助破門取得進球，最終以1比0驚險奪勝，賽後菲律賓新任主帥瑞典籍艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)認為，輸球只是運氣不好，「這場的重點是，我們向世界展現了，菲律賓也可以踢好足球。」

南韓本次被視為奪冠熱門，雖然一哥孫興慜不在陣中，不過仍有多位旅歐球員回歸助陣，首戰面對菲律賓，原本被預期會是一面倒的賽事，沒想到菲律賓打得頑強，上半場硬是沒讓南韓取得進球，直到下半場第66分鐘黃喜灿傳給黃義助，黃義助把握門前一陣混亂起腳，皮球射進球門左上角，南韓才終於取得進球。

整場比賽南韓幾乎完全掌握節奏，還擁有80.8％持球時間，菲律賓雖然難以反擊，但全場守得相當精彩，讓艾瑞克森相當驕傲，「我們踢得很勇敢，也創造了一些機會，我想若是我們幸運一點的話，可以得到不同的結果。」

早在開賽前，艾瑞克森就表示，新年新希望是率領菲律賓在亞洲盃中走越遠越好，因為好的成績更能吸引大家的眼光，同時期待重視籃球的菲律賓能開始關注足球，首戰面對南韓，艾瑞克森認為，菲律賓上半場踢得相幫不錯，甚至「佔有優勢」，「這場比賽讓我們向這裡的人們，還有電視機前的觀眾展現了一件事，那就是菲律賓也可以踢好足球。」

菲律賓第二場將對上剛剛擊敗吉爾吉斯的大陸男足，艾瑞克森說，這將會是一場艱難的比賽，尤其大陸主帥里皮(Marcello Lippi)以前還是義甲的對手，「我想屆時我們的相遇會像一場決賽。」

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）