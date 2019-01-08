亞足賽／亞洲第一伊朗　首戰5球狂虐葉門　

▲伊朗男足前鋒塔雷米(中)梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃進行D組賽事，世界排名亞洲第一的伊朗首戰面對135名的葉門，靠著塔雷米(Mehdi Taremi)梅開二度，最終以5比0大勝，取得開門紅，下一戰將對上越南。

伊朗過去和葉門曾在2012年的西亞錦標賽中交鋒過，當時伊朗以2比1奪勝，如今再度相遇，伊朗在第12分鐘就靠著塔雷米門前補射取得進球，23分鐘德賈加(Ashkan Dejagah)取得自由球機會破門，接著不到5分鐘，塔雷米門前頭槌再進一球，上半場就梅開二度幫助球隊3比0領先。

下半場葉門面對伊朗依舊沒輒，第53分鐘時伊朗右側角球開出後，塔雷米第一時間將球射向球門，但遭到門將撲出，此時「伊朗梅西」阿茲蒙(Sardor Azmoun)門前抽射雖然被擋到，但已過球門線裁定進球，第79分鐘伊朗左側底線開球後被撲出禁區外，古多斯(Saman Ghoddos)直接起腳遠射，伊朗再進一球，最終以5比0奪勝。

梅開二度的前鋒塔雷米，在去年世界盃預賽亞洲12強時面對卡達、中國和烏茲別克時都有取得進球，也是去年世界盃的一員，目前26歲的他已經為國出賽36場取得15進球，接下來亞洲盃面對越南、伊拉克，他也將持續出賽，伊朗預計小組出線不是問題。

