亞足賽／亞運進球王黃義助再度建功　南韓1比0菲律賓奪首勝

▲亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助進球。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，其中C組賽事由奪冠熱門之一的南韓對上首度闖進決賽圈的菲律賓，這也是南韓亞洲盃第一戰面臨一哥孫興慜缺席的比賽，最終南韓靠著印尼雅加達亞運時的球隊進球王黃義助破門，1比0贏球收下小組首場勝利。

南韓此戰排出4231陣型，進攻單箭頭仍由黃義助擔任，黃喜灿依舊替補了缺席的孫興慜左邊鋒，四名後衛則是金珍洙、奇誠庸、隊長金英權、李鎔，守門員金成奎，面對擁有多名歸化球員的菲律賓，上半場第4分鐘南韓就有攻勢，李鎔右路進攻但太短了，第8分鐘菲律賓角球機會，開出後被金成奎一把抱下，奇誠庸自由球飛了。

第15分鐘一次小組配合可惜黃喜灿將球送出界，第32分鐘鄭又榮自由球可惜射飛了，第39分鐘黃義助甩開兩名防守球員轉身射門，但遭門將Michael Falkesgaard收下，第40分鐘菲律賓一腳遠射金成奎撲下，至今最有威脅的一波進攻，南韓反快攻黃義助再次起腳但又太正，傷停補時具滋哲起腳偏門，0比0進入下半場。

第47分鐘李在城頭槌再被門將收下，第50分鐘黃喜灿左路傳中李在城沒能及時，53分鐘菲律賓把握一次南韓後防失誤直攻門，被金成奎及時救下，第61分鐘具滋哲被從後面放倒，黃義助操刀自由球打在人牆補傳球，金珍洙沒能把握，第66分鐘黃喜灿傳給黃義助，黃義助把握門前一陣混亂起腳，讓Michael Falkesgaard來不及反應，皮球射進球門左上角，南韓1比0領先。

第73分鐘黃義助再起腳，但球太正直接讓Michael Falkesgaard預判到，第80分鐘黃義助右路單刀射門可惜偏了，傷停補時南韓自由球開出，Michael Falkesgaard直接沒收，終場南韓以1比0贏球度過頭關。

全場比賽節奏多掌握在南韓腳下，掌握80.8％持球時間，不過上半場都差臨門一腳，共有16射門5射正，菲律賓6射門2射正有幾波不錯的防守反擊，加上門將Michael Falkesgaard表現亮眼，目前C組南韓和大陸各取得3分排在一二位。南韓接下來將要對上吉爾吉斯，菲律賓則是大陸，小組前兩名及4支優秀第3名能夠晉級。