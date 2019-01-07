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亞足賽／第一場沒有孫興慜小組賽　南韓碰首闖決賽圈菲律賓

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▲▼亞洲盃,亞足賽,菲律賓男足 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,菲律賓男足。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，其中被分在C組、兩屆冠軍的南韓將在7日晚間9點30分（台灣時間），出戰菲律賓，有力拼59年再奪冠的壓力，加上一哥孫興慜很可能缺席小組賽全部賽事，南韓必須要能夠拿下分組第一，讓冠軍之路更好走。

南韓隊曾經獲得兩次亞洲盃冠軍，最近一次卻已經是在1960年，因此本屆在新任主帥葡萄牙籍本托（Paulo Bento）率領下，孫興慜、李青龍、奇誠庸等旅歐名將回歸，加上亞運傑出的黃義助、黃喜灿、黃仁範、李鎔、李英權，以及6日才確定進入正選名單的李昇祐。

▼孫興慜很可能缺席三場小組賽。

▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

不過由於孫興慜將缺席小組賽前兩場分別對上菲律賓、吉爾吉斯的賽事，最快也要在16日對上大陸才會替補出賽，不過會不會登場還是未知數，加上南韓1日對上沙烏地阿拉伯的熱身賽中，只有7次射門0射正，雙方0比0握手言和的成績，讓本托再度低調表示，南韓並不是奪冠熱門。

但在南韓上下期盼在亞運之後，再度收穫亞洲盃冠軍，在本屆之前已經是14次殺進決賽圈；另一頭的菲律賓，則是首度闖進亞洲盃決賽圈，菲律賓主帥Eriksson提到，「這是我們第一次闖進這個層級的比賽，對國家和球員來說都非常興奮，對上南韓也是我們在這次大賽的第一場比賽。」

▼ 南韓黃仁範 。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,南韓黃仁範 。（圖／達志影像／美聯社）

Eriksson提到，「對我們來說，每一場比賽都非常不容易，當你遇上南韓這樣強隊，當然必須去觀察他們為什麼踢得那麼好，我們必須從他們身上學到更多，但我希望我們能集中在自己身上，南韓無庸置疑是一支很好的球隊，但菲律賓也是，南韓將是小組賽最強的隊伍。」

本托則是認為，「尊重每一個我們遇到的對手，每一場比賽都不能掉以輕心，如果我們太過輕敵就會使我們犯錯，我相信我們不會，現在就是專注在這場比賽，接著專心準備接下來一場，菲律賓是一支反擊速度很快的球隊，因此我們必須先掌握比賽節奏，才有利贏得比賽。」

▼李昇祐替補受傷的羅相浩，進入正選名單。

▲▼ 南韓男足,「南韓梅西」李昇祐（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓菲律賓孫興慜
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