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亞足賽／結束6賽事4場出現爆冷　上屆冠軍澳洲暫排小組墊底

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▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，截至7日共進行了A、B、C組的6場比賽，接著將進行D和E組的首輪賽事，不過從開幕戰阿聯對上巴林開始，卻已經出現4場爆冷賽事，也使得B組出現局勢出現了難以預測的變化。

先是在A組開幕戰中，原先上屆季軍阿聯酋被看好能夠勝出，阿聯FIFA排名的79也遠超過巴林的113，加上巴林上一次贏球已經是將近11年前，不過本次交手卻先讓巴林Mohamed Al Rohaimi攻破阿聯大門，阿聯Ahmed Khalil操刀罰球，終場1比1逼平，地主差點遭翻盤。

▼亞洲盃,阿聯vs巴林。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞足賽,亞洲盃,阿聯vs巴林,巴林 Mohamed Al Rohaimi （13號）。（圖／達志影像／美聯社）

另一頭上屆冠軍的澳洲出賽約旦更是大爆冷，澳洲以FIFA排名41位居亞洲最高，對上109名的約旦，原本被預期應能輕鬆過關，不過上半場第26分鐘，卻先讓約旦Anas Bani Yaseen頭槌破網，澳洲全場19次射門，都讓約旦37歲的門將Amer Shafi 死守住，澳洲爆冷0比1輸球。

事實上，澳洲在2018年俄羅斯世界盃之後，在陣容上做了大換血，這批球員平均年齡只有26歲，雖然多來自歐洲聯賽，但是跟更重要的是，經驗老道的前鋒隊長38歲卡希爾(Tim Cahill)在世界盃後從國家隊退役，少了精神領袖讓澳洲陣容少了些進攻火力。

▼亞洲盃,印度vs泰國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

B組則上演印度4比1擊落泰國，原先預估泰國的贏面比較大，但印度隊長Sunil Chhetri上演梅開二度，也改寫了亞洲盃印度55年來不勝的紀錄，不過這也讓泰國主帥Milovan Rajevac隔天馬上丟掉飯碗，雖然印度過去只打進3次亞洲盃決賽圈，不過近幾年來印度都有著穩健的進步。

另一組敘利亞對上巴勒斯坦，過去雙方交手三次，取得1勝1平1負的成績，但是下半場巴勒斯坦Mohammed Saleh因為頭頂爭搶出現肘擊，累積兩張黃牌出場，敘利亞還是沒能把握住對手少一人的情況，繳出0比0平手。

▼ 亞洲盃,敘利亞vs巴勒斯坦。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,敘利亞vs巴勒斯坦（白） 。（圖／CFP）

B組各隊都結束第一場比賽，約旦以一勝3積分位居首位，敘利亞和巴勒斯坦平局各一分列二三，澳洲卻反而因為一敗成為小組墊底，不過還有兩場比賽能夠好好把握，分組前2名以及4支最佳第3能夠晉級。

C組的南韓雖然上半場有些不穩，但仍順利1比0擊敗菲律賓、大陸則是靠著吉爾吉斯的烏龍球2比1贏球，暫時分居小組一二位。

▼ 亞洲盃,南韓vs菲律賓。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃澳洲敘利亞南韓印度
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