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亞足賽／約旦門將擋19次射門　上屆冠軍澳洲首戰爆冷0比1輸球

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▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦門將Amer Shafi。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦門將Amer Shafi。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃5日正式展開，上屆冠軍澳洲來勢洶洶，本屆同樣被寄與厚望，不過6日出賽約旦，雙方在FIFA排名有段差距，卻是遭到約旦先打開大門，澳洲之後強攻，卻都沒能把握進攻機會，最終以0比1落敗，小組賽第一場就上演爆冷情節。

▼約旦19號Anas Bani Yaseen 進球。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲在上屆亞洲盃決賽中，以2比1擊敗南韓奪冠，本屆衛冕冠軍而來，抽籤被分在B組，目前FIFA排名是41，是亞洲最高的，小組賽首場對上109名的約旦，原本被預期應能輕鬆過關，不過上半場第26分鐘，約旦Anas Bani Yaseen頭槌破網先馳得點以1比0進入下半場。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲隊強壓進攻，並掌握78％的持球時間，可說是擁有較多優勢，不過約旦37歲的門將Amer Shafi 死守狂擋射門，在下半場比賽進入尾聲時，面對澳洲三度連續進攻，Amer Shafi 前兩次神撲救後，最後一次緊緊將皮球抱下，全場擋下19次轟門，終場澳洲就以0比1爆冷在首戰輸球。

澳洲接下來將面對敘利亞、約旦則是碰上巴勒斯坦。同天另一頭A組賽事中，印度則是以4比1擊敗泰國。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽世界盃澳洲約旦
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