亞足賽／印度4比1贏球破55年不勝紀錄　泰國火速炒掉總教練

▲亞洲盃,印度vs泰國，印度慶祝進球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，印度6日晚間（台灣時間）出戰泰國，原先預估泰國的贏面比較大，不過印度隊長Sunil Chhetri上演梅開二度，最終以印度4比1擊落泰國，也讓泰國主帥Milovan Rajevac隔天馬上丟掉飯碗。

FIFA排名118的泰國先是在鈴木盃四強賽輸給馬來西亞，無緣完成三連霸，在亞洲盃最佳成績是1972年的季軍，本屆首場小組賽碰上印度，原先預估能夠拿下，不過上半場第33分鐘，泰國禁區手球犯規，讓Sunil Chhetri罰球破門，第38分鐘泰國Dangda頭槌，雙方1比1進入下半場。

不過下半場第46分鐘Sunil Chhetri中路起腳破門，印度2比1領先，第68分鐘Thapa禁區起腳，泰國守門員力挽卻來不及，第81分鐘Lalpekhlua再補上一球，終場印度就以4比1勝泰國，印度過去只打進3次亞洲盃決賽圈，且55年來一勝未得，因此這場勝利也打破了這項不勝紀錄。

這場比賽雖然被視為弱隊贏球的一大冷門，不過印度近年實力逐漸提升，Sunil Chhetri也成為第一位在亞洲盃決賽圈梅開二度的印度球員，反觀泰國就不好過了，輸球後的隔天，泰國足總主席Somyot Poompanmoung就宣佈終止和總教練Milovan Rajevac的合約。

Somyot Poompanmoung提到，「泰國上下對於本屆亞洲盃的期望很高，身為足總主席不能坐視不管，感謝Milovan Rajevac這兩年來的辛苦，讓泰國進入決賽圈，但是首戰的結果讓所有人非常失望，因此下場比賽開始改由助理教練Sirisak Yodyardtha暫代主帥，繼續接下來的賽事，也祝福Milovan Rajevac和他的團隊。」