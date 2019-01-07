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亞足賽／大陸碰首闖決賽圈吉爾吉斯喊必勝　里皮目標至少八強

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▲▼亞洲盃,亞足賽,大陸男足 （圖／CFP）

▲亞洲盃,大陸男足 （圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，其中大陸隊將在7日晚間7點（台灣時間），迎來他們第一場比賽，對上首次闖進亞洲盃決賽圈的吉爾吉斯，大陸陣容中沒有旅歐球員，最大目標放在能夠闖進8強，不過16日將要面對實力堅強的南韓。

大陸23人名單中有來自廣州恒大的38歲老將鄭智、33歲的馮瀟霆、效力江蘇蘇寧的吳曦、本屆名單中和其他各隊相比年齡也偏大，加上受到一些傷病影響，近期狀況和戰績都不佳，主帥義大利籍里皮對於先發陣容仍相當低調，也讓陸媒猜測，武磊、吳曦、張琳芃、馮瀟霆、顏駿凌確定先發。

▼大陸男足主帥里皮。

▲▼亞洲盃,亞足賽,大陸男足 ,主帥里皮 （圖／CFP）

大陸隊希望在這場比賽平穩拿分，雙方過去交手三次，都由大陸隊勝出，不過仍要避免防線疏忽導致失球，因為後面還要遇上強敵南韓，目標是能夠以小組第二之姿晉級，其中擔任隊長的馮瀟霆則是首度參與亞洲盃，「之前幾次集訓都沒能選到最後，因此非常珍惜這次機會，我們每一天都很努力。」

里皮則是下達了對上吉爾吉斯必勝的指令，並希望最終目標能夠放在至少進入八強，加上這次亞洲盃很可能是他執教的最後一次大賽，預計賽後就會卸任；不過另一方面，吉爾吉斯主帥克里斯季寧也很有自信，「里皮雖然拿過世界盃冠軍，但他帶領大陸隊，至今還沒任何冠軍。」

亞足聯也談到該場賽事，目前FIFA排名76的大陸，11次打進亞洲盃決賽圈，並在1984年和2004年獲得亞軍，從未奪冠，本次面對首次進入決賽圈、目前排名91的吉爾吉斯，吉爾吉斯本屆也找來幾名歸化球員提升戰力，因此大陸必須要全力以赴，不能夠掉以輕心。

▼馮瀟霆。

▲▼亞洲盃,亞足賽,大陸男足,馮瀟霆 （圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃大陸里皮吉爾吉斯
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