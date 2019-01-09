亞足賽／青春對決3比2絕殺越南　伊拉克18歲小將創紀錄

▲伊拉克男足，18歲小將阿里(10號)上半場踢進扳平球。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

在伊朗5球虐完葉門後，亞足聯亞洲盃D組小組賽上演平均23歲伊拉克與平均24歲越南的「青春對決」，越南雖然上半場就取得2比1領先，但下半場伊拉克靠著90分鐘取得自由球破門絕殺，最終以3比2逆轉奪勝。

伊拉克與越南，是本次亞洲盃最年輕的兩隊，伊拉克最小的球員僅18歲，兩隊從開賽就展現年輕衝勁，不停拼搶球，越南在第24分鐘靠著伊拉克門前擺烏龍率先進球，但越南開心沒多久，伊拉克18歲小將阿里(Mohanad Ali)第35分鐘於禁區內勁射破門扳平比數。

越南在第42分鐘阮仲煌先起腳射門被伊拉克門將撲出後，阮公鳳隨即補上來再攻進球，以2比1領先進入中場休息。下半場雙方依舊相當打得火爆，就連上半場受傷、眼眶下出血的越南後衛杜唯孟仍留在場上，不過卻難敵伊拉克大舉反攻，第60分鐘塔里克(Humam Tareq)把握越南門前一陣混亂時射門扳平比分。

第90分鐘伊拉克取得一次中路自由球機會，阿德南(Ali Adnan Kadhim)操刀直接射進上演絕殺，最終助隊以3比2擊敗越南。

此役伊拉克不僅贏球，還創了一項紀錄，上半場取得1比1扳平球的阿里，成為亞洲盃史上首位2000年後出生的球員，阿里目前已經為伊拉克出賽11場比賽踢進7球，效率相當驚人。