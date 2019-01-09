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亞足賽／首輪輸光光！　東南亞球隊慘遭會內賽10連敗

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▲亞洲盃，越南不敵伊拉克，越南男足，伊拉克男足。（圖／CFP）

▲亞洲盃，越南(紅)不敵伊拉克後，東南亞球隊首輪全敗。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃D組賽事中，越南浪費了兩次領先優勢，最終遭到伊拉克絕殺輸球，也代表的本次的三支東南亞球隊都在首輪吞敗，算上前幾次的參賽紀錄，東南亞球隊已經在亞洲盃會內賽中，遭遇了10連敗。

2007年，東南亞四國印尼、馬來西亞、泰國及越南共同舉辦亞洲盃，該屆中除了馬來西亞外，越南在小組首戰擊敗阿聯、印尼首戰擊敗巴林、泰國小組賽第二戰退阿曼都有取勝過，不過從越南在小組賽第二戰(2007年6月12日)1比1戰平卡達後，東南亞4隊在之後的6場小組賽和越南的8強戰全數吞敗。

接著2011年、2015年的亞洲盃中，東南亞沒有球隊打進會內賽，本屆亞洲盃中，泰國、越南再度闖進會內賽，菲律賓則是隊史首度進軍亞洲盃，不過目前小組賽首輪結束，菲律賓先0比1輸給南韓，接著泰國1比4不敵印度，在剛剛結束的「青春對決」中，越南則遭到伊拉克2比3絕殺，沒有任何東南亞球隊取勝。

下一輪泰國將對上巴林、菲律賓對上中國、越南碰伊朗，三場比賽都將是場硬戰，東南亞球隊要在亞洲盃中取勝似乎還「任重而道遠」。

▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國(藍)1比4書給印度。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足東南亞10連敗
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