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UBA／義守不惜4連敗　也要讓低年級有成長空間

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▲▼義守，切入者 白曜誠、傳球者 呂威霆。（圖／大專體總提供）

▲義守大學不惜最後階段4連敗，也要把握機會磨練低年級。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

義守大學在上個階段就提前晉級，不過4日71比105不敵健行之後吞下2連敗。對於八強的調整教練謝玉娟表示並不擔心，他希望在這階段讓大一、大二球員有更多的發揮空間，不惜4連敗也要讓他們能夠成長。

「2連敗，接下來可能延續變成4連敗，」謝玉娟先預告了義守接下來面對台師大、輔大可能都會輸，「我們這兩場幾乎都是放低年級的去磨練，不惜輸球也要讓他們有上場的機會，這對他們成長很重要，而且我們在這階段開打前也研究過，原則上義守的四連敗不會影響其他球隊的晉級，我們必須在這前提之下去磨練低年級的。」

謝玉娟透露，羅建斌、呂威霆與他一同入選中華白，不過在瓊斯盃賽場這兩人上場時間鮮少，加上受到國外球員的衝擊信心受到打擊，他們兩個與徐鉦順這個學年度從去年的準備投入SBL選秀士氣高昂，到今年變成失去信心迷失方向。

▲▼義守，切入者 白曜誠、傳球者 呂威霆。（圖／大專體總提供）

▲呂威霆。（圖／大專體總提供）

「我不排斥球員畢業後不打算走籃球路而做準備，不過他們太早進入這樣的狀態了，心沒有向去年一樣投入球賽。」謝玉娟談到季初球隊碰到的困境，「還好這3名主力後來都有把心態調整回來。外界對義守的期望很高，但每個球季都會碰到不同的狀況。」

也因此謝玉娟認為在這階段是個磨練低年級生的機會，在她的觀念勝負其次，重點是態度，這會影響的不只是打球的道路，更是未來人生的課題。

關鍵字： UBA義守大學謝玉娟
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