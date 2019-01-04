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張狂有分寸　衛斯布魯克的WHY NOT ZER0.2

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▲▼衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供）

▲衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供，以下皆同）

體育中心／綜合報導

衛斯布魯克（Russell Westbrook）在球場上一直都處於疾速奔馳、轉身和起跳的快速攻防之中。被他甩在身後的除了對方防守球員，還有一個又一個的NBA歷史紀錄。當全世界都感到難以跟上他的腳步時，衛斯布魯克似乎又精心地計畫好了一切，並把這稱作「張狂有分寸」。

衛斯布魯克的第二代場上簽名鞋Why Not Zer0.2也因此誕生。看似狂野且鮮明的設計中，背後每一個元素的涵義卻都由衛斯布魯克掌控著。關於Why Not Zer0.2，以下五件事是最重要的：

1. 每個配色都獨具意義

Why Not Zer0.2的第一個配色「Future History」在整雙球鞋上採用了明豔色塊碰撞的設計。第一眼看似隨機的色彩，實際上分別來自於衛斯布魯克職業生涯中每一件具有代表性的球衣。

▲▼衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供）

「每個配色背後的意義對我來說都是特殊的，」衛斯布魯克說，「我希望透過Why Not Zer0.2上的顏色來進一步展現它背後所蘊藏的豐富故事。」

2. 獻給至親之人

如果衛斯布魯克對於籃球的愛排在第二，那麼排在第一的一定是他的家庭。這也是為什麼他會選擇把家族的紋章放在鞋舌內側。他還用前掌中底部分所嵌入的一道黑色橫條來紀念自己逝去的摯友Khelcey Barrs III。

衛斯布魯克說：「在球鞋上寫下『KBIII』來紀念Khelcey已經成為了我的一個傳統。而每款不同配色的Why Not Zer0.2上都會有特定的一處讓我可以把這個傳統繼續下去。我希望穿我簽名籃球鞋的人們能夠明白，帶著高於自我的目標上場競爭很重要。」

▲▼衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供）

3. 性能大於潮流

對於此次的設計，衛斯布魯克表示他想要一雙為提升他的賽場表現而專門創作的性能鞋款，而不僅僅為了跟隨任何流行趨勢。

衛斯布魯克說：「從我們第一次設計的討論會議開始，我的目標就是要盡可能打造出擁有最佳性能的實戰球鞋。我知道只需要遵從真實的自我，就一定會有偉大的成果。這也正是對『Why Not?』態度的完美詮釋：做自己，不要在乎人們說些什麼，對自己始終保持信心。」

但毋庸置疑，這雙Why Not Zer0.2仍然完美地展現了衛斯布魯克的「Why Not?」時尚哲學。

▲▼衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供）

4. 讓更多的孩子能穿上這雙鞋

從進入NBA開始，衛斯布魯克一直透過參與各種慈善活動影響著年輕一代，而他所要傳達的資訊也從未改變——為什麼不能是你？為什麼不去追尋你的夢想？因此，他也不斷推動Jordan 品牌的設計團隊打造出價格更加親民的優質實戰球鞋。

「作為一名父親，自己的簽名鞋能夠以全尺碼的形式販售意義重大。這在實戰球鞋中並不常見，但我就想要用這樣的方式來激勵下一代。衛斯布魯克的這個理念也意味著，這雙鞋的價格能夠讓世界上更多的人特別是小朋友願意接受。」

5. 本月即將發售

Why Not Zer0.2「Future History」配色將於1月10日在指定店點正式發售。

▲▼衛斯布魯克ZERO2。（圖／Jordan Brand提供）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克Russell WestbrookJordanZERO2
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