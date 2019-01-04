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勇士實力不如以往？　本季4場OT全都輸球收場

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▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲勇士本季4場延長賽皆以輸球收場。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

衛冕軍4日迎來前11戰拿下10勝的火箭挑戰，原先勇士上半場領先高達17分，但最終卻被哈登(James Harden)拖入延長賽更在最後2.7秒遭到致命逆轉三分，最終以134比135落敗，而他們過去最擅長的第三節被對手爆打，今年的實力似乎也所下降，據統計本賽季至今，勇士打過4場OT，但最後都是以輸球收場。

面對休士頓踢館，勇士很快就展現強大火力，上半場完全壓著火箭打領先高達17分，原先看似能早早收下的比賽，卻在下半場翻盤，眾所周知勇士一直以來都是全聯盟最會打第三節的球隊，過去往往第三節一波流就帶走比賽，但本戰卻在第三節輸給火箭11分，讓休士頓抓住機會硬把比賽帶入OT最終讓哈登飆進致勝三分完成驚天逆轉。

過去勇士曾創下73勝9敗的歷史紀錄，聯盟中幾乎無人能擋，不過現在勇士影響力似乎不如以往，目前以25勝14敗排西區第3，跟第1的金塊還有1.5場勝差，會有這樣的落差無非就是現在勇士禁區能力過於薄弱，各隊現在只要面對勇士都往內線猛打，加上格林(Draymond Green)與湯普森(Klay Thompson)今年投射能力都不佳，讓對手都相當好防守。

此外勇士現在還創下尷尬紀錄，目前他們一共打了4場延長賽，對手分別是快艇、暴龍、拓荒者、火箭，但最終衛冕軍全都以輸球收場，而上賽季他們一共僅打2次延長賽，不過結果卻都是贏球。但由於勇士目前還不是「完全體」，因為卡森斯(DeMarcus Cousins)尚未歸隊，整體實力仍是未知數，而外界也依舊認為他們會完成三連霸。

▲▼卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯仍未歸隊，目前勇士仍不是完全體。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士
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