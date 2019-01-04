羅伯森轉投費城人　洋基鎖定留下布里頓

▲洋基後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

洋基明星牛棚羅伯森（David Robertson）以2年2300萬美元轉投國聯的費城人，因此洋基現在的重心，將擺在續約留下左投布里頓(Zach Britton)，鞏固牛棚陣容。

據消息指出目前31歲，上個球季出賽41場防禦率3.10，7次救援成功的布里頓在市場上相當搶手，相信已收到多隊報價。另外有消息透露，布里頓和其經紀人波拉斯(Scott Boras)正在觀望等待一筆長達4年的合約。而就在幾週前布里頓的競爭者中以洋基和費城人佔上風，但現在費城人簽下羅伯森，因此洋基少了一個競爭對手。

上個賽季洋基3換1向金鶯換取2屆明星終結者布里頓，披上條紋戰袍後他出賽25場，防禦率2.88更勝金鶯時期，每局被上壘率(WHIP)1.16。8個球季下來布里頓累計142次救援成功，滾地球比例65.4%。

不過布里頓近兩季因為受傷影響，一共只投了78局，受傷部位包括兩年前的左手臂，以及去年的阿基里斯腱。除了布里頓洋基在自由市場上的其他選擇，包括所費不貲的紅襪終結者金柏瑞(Craig Kimbrel)，以及「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）。