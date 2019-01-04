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哈登「買犯」遭批評　湯神：但結果令人不可置信

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▲火箭一哥哈登力壓手感不佳的里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登買犯能力強大但卻遭眾人批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

近期狀態火爆的哈登(James Harden)重新讓人將他加入MVP討論的行列，而4日火箭將挑戰勇士，重新上演上賽季西區冠軍戰的戲碼，湯普森(Klay Thompson)也談到「大鬍子」超強的得分能力，「我不知道他在聯盟中是否受到尊重，但他的數據確實很不可思議。」

哈登過去11場比賽帶領火箭贏下10場，場均得到39.7分，8.5助攻，完全沒有人可以阻止他，「大鬍子」除了擁有優異的後撤步以及切入能力，最出色的就是製造對手犯規上罰球線取分，上一戰對決灰熊他單場就得到27罰命中21球，目前更以場均11.1次罰球高居聯盟之首。另外在火箭7個賽季，哈登一共命中5160顆球，比運動戰打進4974球還要多，可見他「買犯」能力相當兇猛。

不過這種打法也招致許多人批評，但哈登本人卻絲毫不在意，「湯神」也表示什麼打法都無所謂，「我不知道哈登在聯盟是否有受到尊重，但是他這種打法取得很好的結果，他的得分讓人難以置信，整體數據更是不可置信。

隨後湯普森也解釋哈登的進攻技巧，「他就是把球擺在防守者前面，讓防守者感覺有很好的抄截機會，但當你準備抄球後，哈登會迅速收球，你就會碰到他的手腕而不是球。所以防守哈登就是要保持克制，不要想著去抄球，只能試著讓他得分，而不是一直送他上罰球線，對防守者而言，雖然看起來有很多抄球機會，但哈登移動速度很快，當你反應過來已經打到他的手了。」

▲湯普森認為對決戰暴龍就是總冠軍戰的預演。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森認為哈登打法取得很棒的結果，得分能力簡直不可置信。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭勇士哈登湯普森
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