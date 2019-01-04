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打造優質環境留住雷納德　暴龍GM有信心

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▲▼暴龍，雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)在這個球季過後將有球員選擇權，是否留在多倫多仍是未知數。而近幾年來，暴龍總管韋伯斯特(Bobby Webster)極力在場上和場下打造優質環境，吸引大咖球星投靠。面對今夏的不確定性，韋伯斯特展現十足自信。

「我們球團以追求卓越聞名，不論是教練團、醫療團隊、後勤以及制服組都非常完善。我們能跟MVP等級的球員說『我們對自己的團隊感到驕傲，這是我們認為你該留下的原因』。」韋伯斯特表示過去6年來，暴龍不斷整頓球團，為的就是吸引明星球員加入。

「我們能夠踏出這一步網羅明星球員，而你知道會成功。當專業的球員看見這些，一定能分辨出和其他球隊的差別。每天在這感受這一切，他們就知道你是不是在唬爛他們。」

為了留下過去傷病纏身的雷納德，暴龍球團了解球隊醫療人員的重要性。因此當雷納德入隊後，球團積極協助他與運動科學總監麥克尼恩( Alex McKechnie)建立良好關係。「這種關係是非常個人的，麥克尼恩和醫療團隊在維持雷納德健康方面，是一大助力。」

對於暴龍用心打造的團隊，雷納德也給出正面評價，「他們能夠掌握我身體的狀況，了解我的需求，互相付出時間確保前往季後賽的路上，保持健康的狀態。現在的比賽只是練習的程度，透過82場比賽培養出化學效應。」

儘管如此，雷納德會選擇跳出合約還是留在暴龍，他目前還是沒有透露一點風聲。「我現在沒有想那麼多，我全心投注在球場上，把握在這裡打球的機會，看我們的能耐能走多遠。我會在之後做出決定。」

▲雷納德(Kawhi Leonard)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍雷納德
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